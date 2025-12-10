Campeón con Alianza Lima remece el mercado firmando por clásico rival hasta 2027: "Acuerdo"

Los 18 equipos confirmados para la Liga 1 2026 siguen reforzándose de la mejor manera para la siguiente temporada, por lo que el mercado de fichajes se mueve con movimientos inesperados. En ese sentido, un destacado jugador que levantó el título nacional con Alianza Lima dio el golpe al firmar un contrato de larga duración con clásico rival.

Campeón con Alianza Lima firmó con clásico rival hasta 2027

Los blanquiazules han sido uno de los equipos que más han renovado su plantel en los últimos años. En ese sentido, se conoció una inesperada noticia sobre el futuro deportivo de una de sus antiguas figuras. Se trata de Hansell Riojas, quien defendió la camiseta de los 'íntimos' durante varias temporadas y ahora se conoció que renovó su contrato con Sport Boys.

La noticia la dio a conocer el periodista Ernesto Macedo, quien reveló que el acuerdo es hasta finales de la temporada 2027. "Hansell Riojas llegó a un acuerdo con Sport Boys para renovar hasta fines de 2027", informó el periodista de L1 MAX en su cuenta personal de 'X'.

Horas después, el club hizo oficial la renovación del zaguero, emocionando a sus hinchas, manteniendo a uno de los jugadores más destacados de su plantel y que porta la cinta de capitán por su pasado.

"Hansell Riojas renueva su vínculo con ‘El Primer Campeón’ hasta el 2027. El defensor continuará dejando todo por la camiseta rosada y siendo parte del camino que estamos construyendo juntos", publicó el club.

Hansell Riojas fue campeón con Alianza Lima

Riojas es recordado por su etapa en Alianza Lima, club al que llegó en 2017 y donde rápidamente ganó regularidad. Su buen rendimiento le permitió salir cedido a Belgrano de Argentina al año siguiente; sin embargo, al no poder consolidarse en el extranjero, retornó a La Victoria la temporada siguiente.

Con la camiseta blanquiazul, Hansell Riojas disputó 64 partidos, en los que anotó 3 goles y registró 3 asistencias. Con los ‘íntimos’ se consagró campeón del Torneo Apertura y Clausura en 2017, coronándose además en la Liga 1 ese año. En 2019 volvió a levantar el título del Clausura, aunque Alianza no pudo repetir la hazaña en la final por el campeonato nacional.