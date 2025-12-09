Alianza Lima asegura el fichaje de exjugador de Sporting Cristal: "Hasta finales del 2028"

0
En Alianza Lima están buscando consagrarse con una plantilla de alto rendimiento para afrontar la próxima temporada de la mejor manera y resultados positivos.

Jasmin Huaman
Alianza Lima confirma el fichaje de jugador que pasó por Sporting Cristal.
Alianza Lima confirma el fichaje de jugador que pasó por Sporting Cristal. | Foto: Composición Líbero
En el 2026, Alianza Lima cumple 125 años de historia y esto es un factor fundamental para que el equipo íntimo luche por conseguir el campeonato local, sin dejar de lado la participación internacional. Por ello, la institución busca asegurar los mejores fichajes para la próxima temporada y se confirmó el refuerzo de un futbolista que pasó por Sporting Cristal.

El mercado de fichajes en el fútbol peruano empezó con fuerza y en medio de salidas y renovaciones, los equipos principales de la competencia nacional empiezan a anunciar sus refuerzos. En este caso, Alianza Lima contará con la calidad y jerarquía de un exfutbolista 'celeste' y que ahora tendrá el lujo de vestir la blanquiazul hasta el 2028 como mínimo.

Alianza Lima asegura fichaje de ex Sporting Cristal

Tanto Alianza Lima como otros importantes clubes están empezando a planificar la pretemporada para comenzar con el pie derecho en cuanto a los resultados. Por ello, el periodista José Varela confirmó que el cuadro íntimo aseguró la extensión del contrato de Renzo Garcés hasta el 2028.

"Renzo Garcés llegó a un acuerdo con los 'íntimos' para renovar contrato hasta fines del año 2028", explicó a través de sus redes sociales. La noticia fue tomada con los brazos abiertos por parte de los hinchas aliancistas que saben de la buena temporada que ha tenido Garcés y es garantía de seguridad en la defensa.

Alianza Lima

Alianza Lima extiende su vínculo con Renzo Garcés.

¿En qué equipos jugó Renzo Garcés?

Renzo Garcés empezó su carrera futbolística en Universidad de San Martín y luego continuó en Sporting Cristal. Antes de su llegada a Alianza Lima estuvo en Universidad César Vallejo, donde permaneció desde el 2019 hasta el 2023.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

