Alianza Lima impacta presentando oficialmente su nueva camiseta para el 2026: "Somos el Perú"

Alianza Lima busca superar el golpe de haber terminado como Perú 4 y ya se concentra en afrontar la siguiente temporada. Precisamente, el club acaba de hacer oficial el lanzamiento de su nueva camiseta, con la que buscarán volver a destacar a nivel nacional consiguiendo la Liga 1 2026 y hacer un gran papel en la Copa Libertadores.

Alianza Lima presentó su nueva camiseta para el 2026

Mediante una publicación en sus redes sociales, la institución victoriana emocionó a sus hinchas al presentar su nueva camiseta con Eryc Castillo como el modelo principal. En esta nueva 'mica' se destaca un color azul más predominante, así como el regreso de las franjas blancas como color secundario.

Asimismo, se destaca la gran similitud que existe con la camiseta utilizada en la Liga 1 2022, año en el que lograron consagrarse como bicampeones nacionales. El anuncio fue acompañado de un mensaje donde el club destaca la importancia que tiene en el fútbol nacional.

Con Eryc Castillo, Alianza Lima anunció su nueva camiseta.

"Somos Alianza, somos el Perú. Presentamos la nueva camiseta 2026. El Perú es Alianza Lima y Alianza Lima es el Perú", fue el mensaje que envió el club acompañado con fotografías de su nueva 'mica'.

De igual manera, en la camiseta se logra apreciar la presencia de los principales sponsors del club. Por otro lado, también se hizo evidente el detalle de la división de colores en el cuello, así como el mensaje de lanzamiento, dándole un toque especial.

Detalle en la camiseta de Alianza Lima para el 2026. Foto: Nike.

¿Cuánto cuesta la camiseta 2026 de Alianza Lima?

Estos son los precios para adquirir las camisetas originales y el short de Alianza Lima para el 2026:

Camiseta hombre: S/ 269.90

Camiseta mujer: S/ 269.90

Camiseta niño: S/ 199.90

Short hombre: S/ 169.90

¿Dónde comprar la nueva camiseta de Alianza Lima?

La nueva camiseta de Alianza Lima para afrontar la Liga 1 2026 podrá adquirirse en todas las tiendas físicas de Nike a nivel nacional. De igual forma, para quienes deseen adquirirlo online está disponible en el sitio web de la marca.