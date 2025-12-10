¿Ya no llega a Alianza? En Chile confirmaron la decisión que tomó Colo Colo sobre Pablo Guede

El argentino Pablo Guede suena fuerte para ser el flamante reemplazo de Néstor Gorosito en Alianza Lima. Sin embargo, desde Chile lanzaron una noticia que sorprendió a los hinchas. Resulta que en el vecino país, informaron respecto a la posibilidad de que el estratega de 51 años pueda regresar al 'Cacique' con miras a la temporada 2026.

En Chile revelaron la decisión que tomó Colo Colo sobre posible vuelta de Pablo Guede

Bajo ese escenario, según el dato que brindó 'En Cancha' citando al portal 'Dale Albo', actualmente la directiva de la institución sureña descartó el retorno de Guede para el próximo año. Incluso señalaron que, en estas fechas suele acercarse a varios nombres para llegar al banquillo de 'el Popular' pero no siempre llegan a concretarse.

Pablo Guede no volverá a Colo Colo según prensa chilena/Foto: En Cancha

"No existe la más mínima intención en sumarlo al equipo. En estos periodos es común ver nombres vinculados al club con la finalidad de mejorar contratos en sus respectivas negociaciones. No descarto que así sea en estos momentos", precisaron.

Sumado a ello, dieron a conocer la postura de algunos directivos ante el posible regreso de Pablo Guede a Colo Colo. "Según la información que logró recabar En Cancha, ninguno de los tres bloques ha propuesto su nombre. Por más que había cierta cercanía con Aníbal Mosa, hasta ahora no han pensado en reemplazar a Fernando Ortiz, pues primero quieren tomar la decisión con pinzas respecto a su continuidad al mando del equipo", acotaron.

Colo Colo definió el futuro de Fernando Ortiz para el 2026

Después de una reunión que llevó a cabo el directorio de Colo Colo el último miércoles, se decidió que el 'Tano' Ortiz permanecerá como entrenador del equipo con miras a la siguiente temporada.

"La mesa directiva de Blanco y Negro resolvió que el DT argentino seguirá en la banca 2026, pese a que no clasificó a ninguna copa internacional", informó 'La Hora' de Chile en su web oficial.