Futbolista clave no va más en Alianza Lima y tiene oferta de importantes clubes de la Liga 1

Alianza Lima decidió no contar más con un futbolista que fue sumamente importante para el plantel esta temporada, e incluso tiene ofertas de rivales en la Liga 1.

Francisco Esteves
Alianza Lima no contará más con jugador clave.
Alianza Lima no contará más con jugador clave.
Tras haber culminado la temporada sin cumplir sus objetivos, Alianza Lima se prepara para la temporada 2026 y sabe muy bien que debe reforzar su plantel para conseguir salir campeón de la Liga 1. En ese sentido, rearmar su equipo también significa sacar del club a futbolistas que ya no considere útiles, por lo que recientemente se confirmó que un jugador clave a lo largo de la presente campaña no continuará más en La Victoria.

Clubes de la Liga 1 se preparan para luchar en la temporada 2026.

Según el periodista Gerson Cuba, existe un elemento en Matute que se marchará apenas acabe el año y esto puede significar un duro golpe en las aspiraciones que tenga la institución deportiva de cara al próximo año. Nos referimos a Said Peralta, delantero centro que cuenta con experiencia en diferentes clubes del fútbol peruano y que este 2025 brilló en la Liga 3 con los blanquiazules.

Si bien en la Liga 1 apenas ha disputado un compromiso, en la Tercera División llegó a jugar 24 encuentros y fue sumamente importante, ya que llegó a convertir 8 goles y 4 asistencias. Si bien está en Alianza Lima desde el 2023, el atacante ha sido prestado a diferentes elencos y recién este año pasó su primera temporada completa con los de Matute.

Volviendo al tema principal, Gerson Cuba contó mediante su cuenta oficial de 'X' que Said Peralta no continuará más en La Victoria y que incluso ha recibido ofertas importantes de otros clubes de la Liga 1, por lo que pronto podríamos verlo con la camiseta de algún club rival de los íntimos. Actualmente, el delantero tiene un valor de 100 mil euros en el mercado de transferencias y con mayor continuidad en la Primera División buscará mejorar ese precio.

Alianza Lima

Said Peralta no va más en Alianza Lima.

¿En qué clubes ha jugado Said Peralta?

Estos son los equipos en los que ha jugado Said Peralta:

  • Cable Visión
  • Ayacucho FC
  • Juan Aurich
  • Alianza Lima

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

