DT de FC Cajamarca rompió su silencio y habló sobre posible fichaje de Hernán Barcos: "Es una..."

Carlos Silvestri, entrenador de FC Cajamarca se refirió a la inminente llegada del veterano delantero argentino de Alianza Lima al club para la próxima temporada.

Solange Banchon
Carlos Silvestri se pronunció ante el eventual fichaje de Hernán Barcos a FC Cajamarca
Carlos Silvestri se pronunció ante el eventual fichaje de Hernán Barcos a FC Cajamarca | Entre Bolas/Composición: Líbero
Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima para la temporada 2026, y todo hace indicar que el delantero de 41 años será el flamante fichaje de FC Cajamarca, club recién ascendido a la Liga 1. En medio de ello, el actual entrenador del elenco de altura, Carlos Silvestri dejó un categórico comentario sobre la eventual llegada del atacante argentino.

DT de FC Cajamarca se pronunció ante eventual fichaje de Hernán Barcos

En una reciente entrevista con Entre Bolas, el DT del 'Caballo Negro' destacó la trayectoria y calidad profesional del ariete del cuadro blanquiazul, asimismo, manifestó que la directiva tiene todo el interés de poder sumarlo al plantel para ser un equipo protagonista en la Liga 1 2026.

Hernán Barcos

Hernán Barcos se perfila como fichaje de FC Cajamarca/Composición: GLR

"Hernán Barcos es una excelente persona, hemos podido coincidir y conversar también. Me parece que es una persona y el perfil que estamos buscando para encaminar un proyecto. Sabemos que los jugadores dentro del campo suman mucho y las personas que se manejan muy bien dentro como fuera del campo son fundamentales para llevar proyectos a buen puerto", sostuvo.

De igual manera, Silvestri habló respecto a las negociaciones entre la escuadra cajamarquina y el máximo goleador extranjero de Alianza Lima, por lo que, aprovechó en señalar que en las próximas horas pueden haber novedades. ¿Se concreta su llegada?

"Imagino que todos tenemos que cumplir ciertas regulaciones contractuales, pero ya me imagino que en estos días ya comienza la temporada cuando esto se regularice. Son temas de formas, de documentación que pronto vamos a tener agradables noticias", acotó.

Finalmente, el DT de Cajamarca FC no dudó en elogiar la jerarquía del '9' argentino. "Sobre todo está vigente y ha anotado goles importantes en este año. Tiene un impacto en la sociedad muy importante. Hay un mensaje que es un profesional a carta cabal y que en el campo marca la diferencia. Es impresionante que a los 41 años se mantiene vigente y en un nivel muy alto. Es una persona muy agradable, muy sincera, tiene nobleza y eso es muy bueno", sentenció.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

