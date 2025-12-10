Alianza Lima busca fichar a delantero que salió campeón con River Plate: "Negociaciones"

Alianza Lima sufrió un duro revés al quedar eliminado en las semifinales de los playoffs quedándose como Perú 4, teniendo que afrontar nuevamente la Fase 1 de la Copa Libertadores. Los blanquiazules buscan reponerse del golpe y armar un equipo de primer nivel para la siguiente temporada, por lo que han mostrado el interés en un delantero que fue campeón con River Plate.

Alianza Lima busca fichar a delantero campeón con River Plate

La directiva de Alianza Lima saben que no tienen margen de error en la elección de los fichajes, conscientes de que deben mejorar en la ofensiva, están en negociaciones con un destacado delantero. Se trata de Federico Girotti, atacante de 26 años que actualmente milita en las filas de Talleres de Córdoba, aunque es recordado por su paso en River Plate.

De acuerdo a lo informado por el periodista deportivo Gerson Cuba, la dirección deportiva de los 'íntimos' tienen decidido poder asegurar la contratación de delantero y van avanzando de gran manera con las negociaciones.

Federico Girotti negocia su fichaje con Alianza Lima para el 2026.

"Alianza Lima va a la carga por Federico Girotti y tienen negociaciones que van prosperando de buena forma", mencionó el citado comunicador en su cuenta personal de 'X', desatando la algarabía de los hinchas blanquiazules

Cabe señalar que Girotti no es un jugador nuevo para Alianza Lima, ya que recordemos que lo han enfrentado en dos oportunidades en esta temporada por la Copa Libertadores, donde incluso les llegó a anotar un gol.

Federico Girotti fue campeón con River Plate

Federico Girotti inició su carrera deportiva en las divisiones menores de River Plate, donde gracias a sus actuaciones logró ser promovido al primer equipo a finales del 2020. A la siguiente temporada, Girotti logró adquirir mayor protagonismo, jugando 14 partidos con la camiseta del 'Millonario', donde logró levantar el título de la Liga Profesional 2021 y el Trofeo de Campeones.