Los dos delanteros de lujo que Alianza Lima negocia para juntar con Paolo Guerrero para el 2026

Alianza Lima confirmó la salida de Hernán Barcos y seguramente en los próximos días pasará lo mismo con Matías Succar. El club quiere renovar su delantera y parece que el líder será Paolo Guerrero. El 'Depredador' anotó 18 goles en la temporada y a pesar de que cumplirá 42 años, él se siente al 100% para seguir peleando por el puesto de titular.

Muchos son los nombres de delanteros que fueron vinculados con Alianza Lima, pero hay dos preferidos por la directiva de Matute. "El ataque ideal que quieren los Navarro en Alianza para el 2026 es: Paolo Guerrero, Luis Ramos y un delantero extranjero, siendo Federico Girotti el que más gusta", reveló el periodista Kevin Pacheco en DENGANCHE.

Aunque no parezca, el fichaje de Luis Ramos es el más tedioso para Alianza Lima. Ya que está comentando que tiene una oferta considerable en la MLS. El peruano tuvo un gran año con América de Cali de Colombia, pero no ejecutarán la opción de compra debido a su alto valor.

Los números de Luis Ramos en 2025

Es uno de los delanteros de la Selección Peruana y algunos hasta lo ven como el sucesor de Paolo Guerrero. Viene de hacer una aceptable campaña en su primera temporada en el extranjero. En 46 partidos disputados logró registrar 13 goles, siendo el goleador del América de Cali en el 2025.

Los números de Federico Girotti en 2025

Juega en Talleres de Argentina, incluso le anotó a Alianza Lima en Copa Libertadores y no tendría problemas en mudarse al Perú. Lo malo para los blanquiazules son sus estadísticas. En 37 partidos solo registró 4 goles (2 goles a Alianza Lima). El ex River Plate llegaría con una cuota goleadora muy baja.