- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Scandicci
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Tabla Mundial de Clubes Vóley
- Universitario
Exfigura de Universitario se sacó la camiseta crema para confesar su verdadero amor: "Fuerza Cristal"
Jugó los tres años con Universitario y ahora sale a la luz su verdadero amor al confesar públicamente que es hincha acérrimo de Sporting Cristal.
El fútbol peruano ha tenido infinidades de casos de futbolistas que son hincha de un equipo, pero que se ganaron el respeto en el club rival. Este es el caso de Jersson Vásquez, quien tuvo actuaciones destacadas en Universitario de Deportes durante tres temporada. Ahora, el exlateral de los cremas confesó ser hincha de Sporting Cristal.
PUEDES VER: Se fue sin pena ni gloria de la 'U' y hoy fichó por histórico club de la Liga 1: "Nuevo jugador"
Durante una entrevista al canal "Del Gol a la Banca", el actual defensa de Deportivo Moquegua sorprendió al asistir al partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por la ida de los Playoffs de la Liga 1 2025. Muy aparte de dar sus sensaciones de este compromiso, recalcó que le tiene un cariño a los celestes y que se podría decir que "es hincha".
Si bien aclaró que por su pasado en Universitario le agradó ver a los 'merengues' con el tricampeonato, no calló al dar una frase de aliento a Sporting Cristal en su afán de conseguir el boleto como "Perú 2" para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
"Vengo a apoyar a Sporting Cristal. Hice menores acá y debuté profesionalmente acá. Se podría decir que soy hincha, por eso vengo a alentar. ¿El tricampeonato de Universitario? Al haber pertenecido ahí, contento… ¿Con Alianza Lima? Felizmente se lo llevó Cristal. ¡Fuerza Cristal!", manifestó.
(VIDEO: Del Gol a la Banca)
Jersson Vásquez y sus números con Universitario
Jersson Vásquez jugó tres temporadas con Universitario de Deportes (2017-2018-2019) y es el segundo club con el que tuvo más participaciones en su carrera profesional, después de José Gálvez. Con la camiseta crema, el lateral izquierdo disputó 119 partidos en el que registró 16 goles y 16 asistencias en 9798 minutos.
Uno de las deudas pendientes con Universitario fue la falta de títulos. Pese a que tuvo destacadas actuaciones con camiseta 'merengue' durante cada uno de los años de contrato, el lateral se fue de Ate con el sinsabor de no haber podido alzar un trofeo para orgullo de la afición.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90