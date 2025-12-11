Exfigura de Universitario se sacó la camiseta crema para confesar su verdadero amor: "Fuerza Cristal"

El fútbol peruano ha tenido infinidades de casos de futbolistas que son hincha de un equipo, pero que se ganaron el respeto en el club rival. Este es el caso de Jersson Vásquez, quien tuvo actuaciones destacadas en Universitario de Deportes durante tres temporada. Ahora, el exlateral de los cremas confesó ser hincha de Sporting Cristal.

Durante una entrevista al canal "Del Gol a la Banca", el actual defensa de Deportivo Moquegua sorprendió al asistir al partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por la ida de los Playoffs de la Liga 1 2025. Muy aparte de dar sus sensaciones de este compromiso, recalcó que le tiene un cariño a los celestes y que se podría decir que "es hincha".

Si bien aclaró que por su pasado en Universitario le agradó ver a los 'merengues' con el tricampeonato, no calló al dar una frase de aliento a Sporting Cristal en su afán de conseguir el boleto como "Perú 2" para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

"Vengo a apoyar a Sporting Cristal. Hice menores acá y debuté profesionalmente acá. Se podría decir que soy hincha, por eso vengo a alentar. ¿El tricampeonato de Universitario? Al haber pertenecido ahí, contento… ¿Con Alianza Lima? Felizmente se lo llevó Cristal. ¡Fuerza Cristal!", manifestó.

(VIDEO: Del Gol a la Banca)

Jersson Vásquez y sus números con Universitario

Jersson Vásquez jugó tres temporadas con Universitario de Deportes (2017-2018-2019) y es el segundo club con el que tuvo más participaciones en su carrera profesional, después de José Gálvez. Con la camiseta crema, el lateral izquierdo disputó 119 partidos en el que registró 16 goles y 16 asistencias en 9798 minutos.

Uno de las deudas pendientes con Universitario fue la falta de títulos. Pese a que tuvo destacadas actuaciones con camiseta 'merengue' durante cada uno de los años de contrato, el lateral se fue de Ate con el sinsabor de no haber podido alzar un trofeo para orgullo de la afición.