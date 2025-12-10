Ex Universitario presenció el partido de Cristal en el Nacional y el 2026 se sumará al plantel

Los playoffs de la Liga 1 2025 se terminan y Sporting Cristal está mentalizado en cerrar la llave en el Inca Garcilaso de la Vega cuando visiten a Cusco FC. El triunfo de los celestes en la ida no dejó conformes a los hinchas que llegaron al Estadio Nacional de Lima hasta donde un exjugador de Universitario llegó a presenciar el partido.

Y es que durante la transmisión del encuentro por las cámaras de L1 MAX, se difundió una imagen de un exfutbolista del cuadro crema que estuvo presente en el recinto deportivo y que el 2026 se sumará al plantel de Paulo Autuori. Para muchos hinchas celestes, es uno de los elementos más experimentados.

Exfutbolista de Universitario captó la atención de los hinchas

Se trata de Christofer Gonzáles, exvolante de Universitario que llegó a La Florida a mediados del 2024 para reforzar el plantel celeste pensando en realizar una gran campaña en el campeonato local de la Liga 1. De acuerdo a las imágenes, el popular ‘Canchita’ estuvo en las tribunas del Nacional observando el encuentro ante los ‘Guerreros dorados’.

(Video: L1 MAX)

Cabe mencionar que el mediocampista celeste no fue parte de estos playoffs ante Cusco FC tras sufrir una dura lesión que sufrió en la rodilla que lo dejó fuera de lo que resta de la temporada. ‘Canchita’ volverá a la actividad recién el 2026 y se sumará a los entrenamientos del conjunto de La Florida.

La baja de Christofer Gonzáles es muy sensible para el cuadro rimense, pues era una de las piezas importantes en el juego, que subió su nivel con el paso de los meses. Durante el 2025, aportó con 8 goles y dos asistencias en la Liga 1, mientras que dio un pase gol en la Copa Libertadores.