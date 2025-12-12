- Hoy:
Cantoro dio rotundo comentario ante la posible llegada de Javier Rabanal a Universitario: "Es..."
Mauro Cantoro no se midió y dio un rotundo comentario en contra del posible fichaje de Javier Rabanal como técnico de Universitario de Deportes de cara a la Liga 1 del 2026.
Universitario de Deportes está muy cerca de cerrar el fichaje de Javier Rabanal como técnico en reemplazo del saliente Jorge Fossati. Sin embargo, desde su espacio, Mauro Cantoro, exfutbolista crema y también campeón con el club, se manifestó en contra de esta llegada dejando un fuerte comentario.
Mauro Cantoro dio rotundo comentario contra el posible fichaje de Javier Rabanal como DT de Universitario
A través del programa 'Desmarcados', donde Cantoro es panelista, opinó sobre la posible llegada de Rabanal como DT de Universitario.
Para el delantero argentino que salió dos veces campeón con la escuadra crema, la llegada del entrenador español desde Independiente del Valle no sería lo ideal, ya que según su análisis, Álvaro Barco está contratando pensando que el club merengue es San Martín.
Video: D'enganche
"Nosotros destacamos el trabajo de Barco en la San Martín, donde acertó al contratar jugadores y entrenadores. Este es otro contexto. Son técnicos y refuerzos para otro equipo. La 'U' es mucho más grande que Independiente del Valle", afirmó.
Por otro lado, en otro espacio del programa, también se puso en contra de la idea que maneja Barco en hacer que ahora, luego de 3 años donde Universitario resultó tricampeón, piensen en hacer debutar juveniles.
"Es imposible que quieras potenciar a los chicos de la 'U' en un año, cuando los últimos siete entrenadores no lo hicieron, a menos que vengas con un proyecto de tres años respaldado por Barco. Vamos a ver qué pasa si pierdes los primeros partidos y Alianza los gana", detalló.
De esta forma, Mauro Cantoro expresó su oposición a la posible contratación de Javier Rabanal como entrenador de Universitario de cara a la Liga 1 de la temporada 2026.
