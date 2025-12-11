Exjugador de Sporting Cristal sorprendió y fichó por Deportivo Garcilaso hasta el 2026

Sporting Cristal es uno de los clubes peruanos que más jugadores han exportado al extranjero desde sus divisiones menores, al igual que Universitario de Deportes y Alianza Lima. Sin embargo, hubo jugadores que no lograron brillar y ahora han fichado por otros clubes tras destacarse en la Liga 1. Estamos hablando de Claudio Torrejón.

Se fue sin pena ni gloria de Sporting Cristal y ahora fichó por todo el 2026 con Deportivo Garcilaso

A través de sus redes sociales, Deportivo Garcilaso hizo oficial el fichaje de Claudio Torrejón tras una excelente temporada en Cienciano del Cusco.

Claudio Torrejón fichó por Deportivo Garcilaso por todo el 2026.

"Anunciamos la contratación del futbolista Claudio Torrejón, mediocampista defensivo que llega a nuestra institución para aportar su experiencia y profesionalismo en los retos que tenemos por delante", se puede leer en el 'X' (antes Twitter).

Es importante mencionar que Torrejón fue clave en Cienciano para lograr clasificar a la Copa Sudamericana del 2026 y, a su vez, conseguir el pase a los octavos de final de la edición del 2025.

Además, sumó 3 campeonatos por liga local e internacional. En la Sudamericana jugó los 9 encuentros demostrando su buen juego. Por otro lado, en el Torneo Apertura y Clausura disputó 30 partidos y anotó 1 gol.

Claudio Torrejón, de 32 años, jugó 3 temporadas en Cienciano, pero antes tuvo paso por Sport Boys, Sport Huancayo, CCD Cerceda de España, CA Fénix de Uruguay, Banants y Ulisses de Armenia, Universidad San Martín y Sporting Cristal, donde inició su carrera futbolística.

El mediocampista que desempeña el rol de pivote deberá mostrar su mejor versión en Deportivo Garcilaso, el eterno rival de Cienciano, de cara a la Liga 1 de la temporada 2026.