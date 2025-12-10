0
¡Batacazo! Arquero uruguayo es flamante fichaje de club campeón para la temporada 2026

Arquero uruguayo no continuó en su club y campeón de la Liga 1 lo confirmó en su plantel para luchar por el objetivo el próximo año.

Erickson Acuña
Clubes de la Liga 1 se preparan para luchar en la temporada 2026.
Clubes de la Liga 1 se preparan para luchar en la temporada 2026. | Difusión
La Liga 1 2025 se termina con los playoffs entre Sporting Cristal y Cusco FC; sin embargo, varios equipos ya se enfocan en armar sus respectivos planteles para afrontar los próximos retos en el 2026. En ese contexto, un club campeón del balompié nacional confirmó la presencia de un guardameta uruguayo en sus filas. 

Y es que todos los clubes son conscientes que para lograr los objetivos necesitan de importantes elementos en el terreno de juego, por ello, las renovaciones, fichajes y salidas comenzaron. A través de sus redes sociales, el equipo dio a conocer la llegada del nuevo refuerzo extranjero.

Clubes de la Liga 1 planifican la temporada 2026

“Bienvenido a 'El Primer Campeón' Diego Melián reforzará el arco rosado hasta el 2027”, dio a conocer Sport Boys en una de sus recientes publicaciones vía redes sociales. De esta manera, la ‘Misilera’ se arma para afrontar la temporada 2026 donde cumplirá su centenario.

De esta manera, el equipo chalaco continúa siendo protagonista en el mercado de pases, luego de anunciar la salida de un buen número de futbolistas buscando la reestructuración. El arquero uruguayo, nacionalizado peruano, llega por dos temporadas tras haber atajado desde el 2020 en el fútbol peruano.

En sus tres primeros años estuvo en Deportivo Municipal y en las tres últimas en Alianza Atlético de Sullana, siendo titular indiscutible. Ahora espera afrontar nuevos retos con la camiseta rosada y ganarse el corazón de la hinchada. 

Diego Melián

La publicación de Sport Boys sobre Diego Melián

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

