Exjugador de Sporting Cristal sorprende al ser anunciado en Sport Huancayo para el 2026

Sporting Cristal es uno de los clubes que mejor trabaja sus divisiones menores en el fútbol peruano, muchos de sus prospectos logran dar el salto al primer equipo, mientras que otros buscan minutos en otros clubes. Este es el caso de un destacado defensa que dejó a la escuadra rimense para firmar con Sport Huancayo para afrontar la Liga 1 2026.

Exjugador de Sporting Cristal fue anunciado en Sport Huancayo

En medio del mercado de fichajes del fútbol peruano, Sport Huancayo viene concretando las renovaciones de sus principales figuras y afina detalles para sus primeros fichajes. En ese sentido, acaban de hacer oficial la extensión del vínculo del defensa Marcelo Gaona, que tuvo un paso por las filas de Sporting Cristal.

El 'Rojo Matador' anunció en sus redes sociales la renovación de contrato del destacado jugador por todo el 2026. De esta forma, se aseguran seguir contando con una de sus principales figura en busca de poder volver a disputar un torneo internacional.

Marcelo Gaona, ex Sporting Cristal, renovó su vínculo con Sport Huancayo.

"Renovado. Marcelo Gaona seguirá defendiendo nuestros colores este 2026, reafirmando su compromiso con el Rojo Matador. ¡A seguir construyendo juntos!", fue el mensaje que publicó el club haciendo oficial la continuidad del jugador.

Marcelo Gaona y su paso por Sporting Cristal

Marcelo Gaona inició su carrera deportiva en las filas de Sporting Cristal, club donde se formó en las divisiones menores en busca de mejorar su habilidades y poder dar el salto al primer equipo. Sin embargo, esto no sucedió, por lo que ante la falta de oportunidades terminó saliendo de la institución en 2019.

Posteriormente el zaguero paseó su fútbol por los clubes de Pirata FC, Atlético Grau (donde sacó un gran nivel y fue campeón de la Liga 2), Carlos A. Manucci, hasta llegar a Sport Huancayo a inicios de la temporada.

¿Cuál es el valor de mercado de Marcelo Gaona?

Tras sus grandes actuaciones en el 'Rojo Matador', Marcelo Gaona ha logrado levantar su cotización en el mercado alcanzando los 375 mil euros, la cifra más alta de su carrera.