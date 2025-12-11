Irven Ávila explotó luego de la victoria de Sporting Cristal y habló sin filtro: "Es una vergüenza"

Sporting Cristal pudo sacar una mínima ventaja sobre Cusco FC en la ida de los Playoffs de la Liga 1 2025. En medio de la alegría que se vivió en tienda celeste, uno de los que expresó su molestia fue Irven Ávila, quien no desaprovechó en zona mixta para explotar ante los periodistas por un inédito detalle, ¿Qué pasó?

Irven Ávila explotó tras victoria de Sporting Cristal

Muy aparte de conseguir la victoria ante Cusco FC, el delantero de Sporting Cristal hizo un alto para dar su punto de vista sobre las condiciones del Estadio Nacional de Lima. Este caso se comentó mucho en el duelo anterior ante Alianza Lima, pero ahora ante los 'dorados' se vio un campo en pésimas condiciones que afectó considerablemente a ambos elencos.

El popular 'Cholito' calificó de "desgracia" y "vergüenza" el campo del coloso José Díaz, ya que siente que no se le está dando el apoyo que requiere el fútbol peruano, sino a otros espectáculos que se ponen por delante a la real intención de un estadio. De hecho, reveló que en muchos sectores del terreno de juego se pintó de verde para opacar la tierras que se veía en pantalla.

"Es una desgracia que nuestro primer recinto deportivo nacional esté de esta manera y que se preste para otro tipo de espectáculos. Ahí nos damos cuenta que hoy en día el fútbol queda a un lado. Es una vergüenza, está pintado. Hay sectores del campo que es tierra. Le han puesto pintura encima. Es la primera vez desde que juego al fútbol profesional que el Nacional está en estas condiciones", manifestó Irven Ávila.

(VIDEO: GOLPERÚ)

Sporting Cristal buscará la clasificación en Cusco

Con el 1-0 a su favor, Sporting Cristal viajará al Estadio Inca Garcilaso de La Vega de Cusco en busca de lograr su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Al elenco del Rímac le basta un empate para conseguir su cometido en la Ciudad Imperial, pero sabe que los dirigidos por Miguel Rondelli saldrán con sus mejores armas para hacer respetar su localía y su segundo lugar del Acumulado.