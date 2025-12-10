¡Dura caída! Sporting Cristal perdió 2-0 y preocupa a hinchas con lograr el objetivo del 2025

Se termina el 2025 y Sporting Cristal quiere cerrarlo de una manera distinta a los últimos años. Y es que el club del Rímac es uno de los más importantes del balompié nacional, por lo que siempre está obligado a conquistar el título, tanto en el primer equipo como en las demás categorías.

Cabe recordar que en el 2024 el objetivo para el club celeste fue claro, pues querían darle una alegría a los hinchas ganando el campeonato, pero no pudieron. En ese contexto, viene luchando por un objetivo y recientemente cayó ante un duro rival que le complicó las cosas en la cancha.

Sporting Cristal y una dura caída en la temporada 2025

Resulta que Alianza Lima ganó 2-0 a Sporting Cristal en la final de ida del Torneo Clausura del Torneo Juvenil Sub-18, dando el primer golpe en esta llave. Con goles de Braidy Paz de penal a los 62 minutos y Adriano Neciosup sobre el final, los blanquiazules se impusieron en el compromiso disputado en el Complejo de EGB.

Alianza Lima se impuso sobre Sporting Cristal por la final de ida del Clausura Sub 18

La final de vuelta se desarrollará este sábado 13 de diciembre, en el complejo de La Florida donde Sporting Cristal, campeón del Torneo Apertura, buscará darle vuelta al resultado y quedarse con el título de esta segunda parte de temporada. Por su parte, el elenco victoriano solo deberá sellar el triunfo para forzar una nueva definición entre ambos por el título nacional.

Cabe mencionar que este campeonato reemplaza al antiguo Torneo de Reservas del balompié nacional. Tuvo a los equipos juveniles de los 19 clubes de la Liga 1 divididos en tres grupos. Los clubes jugaron partidos de ida y vuelta buscando el título, además de la clasificación a la Copa Libertadores Sub-20 y un cupo a la Liga 3 2026.