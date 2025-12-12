- Hoy:
- Partidos de hoy
- Junior vs Tolima
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Mundial de Clubes Vóley
Jorge Amado Nunes pidió el fichaje del verdugo de Alianza para Universitario: "Me gustaría"
Jorge Amado Nunes hizo público el fichaje que desea para Universitario de cara a la Liga 1 del 2026. Por si fuera poco, este jugador fue el verdugo de Alianza Lima en el 2025.
Universitario de Deportes está en busca de nuevos fichajes para afrontar la temporada 2026 de la Liga 1. Es por eso que un histórico jugador crema, Jorge Amado Nunes, se ha rendido ante un jugador que fue el verdugo de Alianza Lima durante el 2025 y también ha solicitado su llegada a Ate: Estamos hablando de Martín Távara.
PUEDES VER: Cantero reveló cómo se siente en Alianza Lima tras posible llegada a Universitario: "Estoy..."
Jorge Amado Nunes se rindió en elogios y pidió el fichaje de Martín Távara para Universitario
En la conversación con Mauricio Loret de Mola y Diego Penny, Nunes solicitó a Martín Távara para Universitario, ya que le llamó mucho la atención, pero actualmente su pase pertenece a Sporting Cristal.
Video: D'enganche
"A mí me gusta mucho Martín Távara, me gustaría verlo en la ‘U’. Juega muy bien, me identifico con su juego. Además, tiene un gran despliegue. Es un jugador ideal para Universitario", dijo el exfutbolista a D'enganche.
Además, se manifestó muy fanático del juego de Távara, pues para Amado Nunes, el centrocampista tiene buena técnica y es un jugador que puede funcionar en el esquema de Universitario de Deportes.
Es importante mencionar que Martín Távara fue el verdugo que ocasionó la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima y la eliminación del cuadro íntimo para conseguir un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Martín Távara es pedido para Universitario por Jorge Amado Nunes.
Durante los partidos de las semifinales de los play-offs de la Liga 1, el volante anotó 4 golazos que ayudaron mucho a Cristal a llegar hasta la final de este corto certamen para definir su cupo en la próxima Libertadores.
¿Martín Távara a Universitario? Lo último que se sabe
Távara ya no forma parte del grupo de jugadores que interesan a Universitario, pero en un momento del 2025 sí fue del gusto de la dirigencia crema. Sin embargo, no se llegó a proceder a una oferta y actualmente cuenta con un contrato de renovación con Sporting Cristal hasta el 2027.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90