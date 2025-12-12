Universitario de Deportes está en busca de nuevos fichajes para afrontar la temporada 2026 de la Liga 1. Es por eso que un histórico jugador crema, Jorge Amado Nunes, se ha rendido ante un jugador que fue el verdugo de Alianza Lima durante el 2025 y también ha solicitado su llegada a Ate: Estamos hablando de Martín Távara.

Jorge Amado Nunes se rindió en elogios y pidió el fichaje de Martín Távara para Universitario

En la conversación con Mauricio Loret de Mola y Diego Penny, Nunes solicitó a Martín Távara para Universitario, ya que le llamó mucho la atención, pero actualmente su pase pertenece a Sporting Cristal.

Video: D'enganche

"A mí me gusta mucho Martín Távara, me gustaría verlo en la ‘U’. Juega muy bien, me identifico con su juego. Además, tiene un gran despliegue. Es un jugador ideal para Universitario", dijo el exfutbolista a D'enganche.

Además, se manifestó muy fanático del juego de Távara, pues para Amado Nunes, el centrocampista tiene buena técnica y es un jugador que puede funcionar en el esquema de Universitario de Deportes.

Es importante mencionar que Martín Távara fue el verdugo que ocasionó la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima y la eliminación del cuadro íntimo para conseguir un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Martín Távara es pedido para Universitario por Jorge Amado Nunes.

Durante los partidos de las semifinales de los play-offs de la Liga 1, el volante anotó 4 golazos que ayudaron mucho a Cristal a llegar hasta la final de este corto certamen para definir su cupo en la próxima Libertadores.

¿Martín Távara a Universitario? Lo último que se sabe

Távara ya no forma parte del grupo de jugadores que interesan a Universitario, pero en un momento del 2025 sí fue del gusto de la dirigencia crema. Sin embargo, no se llegó a proceder a una oferta y actualmente cuenta con un contrato de renovación con Sporting Cristal hasta el 2027.