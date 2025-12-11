¡Llegaron al límite! Universitario tomó firme medida con Fossati sobre su futuro: "No se puede"

En las últimas horas, se ha conocido la postura de Universitario de Deportes ante la extensión del silencio por parte de Jorge Fossati. De momento, no hay acuerdo para la continuidad del estratega uruguayo en las siguientes temporadas, por lo que la directiva crema alista un comunicado oficial sobre el popular 'Nonno'.

¿Jorge Fossati no seguirá como DT de Universitario?

Según informó el periodista Gustavo Peralta en L1 Radio, desde la 'U' están cansados de que se alargue la situación en cuanto a la estadía de Jorge Fossati en tienda crema. Se sabe que hay una propuesta del estratega para seguir vinculado al conjunto tricampeón, mientras que desde el lado 'merengue' hay un contrato el cual quiere que se respete.

Sin embargo, los altos mandos de Universitario esperan la claridad de Fossati para saber si desea seguir en el club para pelear el tetracampeonato, ya que desean charlar con él todo lo relacionado a fichajes y proyecto 2026. Dado su silencio a estas alturas del año, la directiva se pondrá firme en hacer velar el vínculo contractual, salvo el DT se acerque para charlar de las condiciones.

"A la 'U', a esta hora, le ha hartado la espera. Son muchos días de seguir alargando la situación. Mañana (hoy) vamos a tener la comunicación formal de la 'U'. Hay situaciones que le están aburriendo, no se puede esperar más la decisión y que esto paralice cerrar con jugadores. Esperan que si una parte no quiere continuar, que lo diga. Si la 'U' lo quiere sacar son tres meses de sueldo, y si Fossati se quiere ir debe pagar tres meses. Hay un contrato y está vigente y en la 'U' dicen que el 2 de enero te espero en Campomar", manifestó Gustavo Peralta.

(VIDEO: Gustavo Peralta - L1 MAX)

Eso sí, el mencionado periodista recalcó que no se trata de un aspecto económico en cuanto a la demora por llegar a un acuerdo entre el estratega y el club. Se estima que hay condiciones de Fossati que no van de la mano a lo que quiere Universitario, pero que desde el club esperan una comunicación directa con el entrenador para evaluar llegar a un buen puerto.

¿Jorge Fossati debe pagarle a Universitario si se va del club?

Sí. Dado que hay un contrato vigente, en caso Jorge Fossati decida irse de Universitario tendrá que desembolsar tres sueldos al elenco crema. Caso contrario, si la 'U' es quien decide despedir al estratega uruguayo, deberá pagarle la misma cantidad mencionado.