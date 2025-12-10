- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Man City
- Sporting Cristal vs Cusco FC
- Alianza Lima vs Zhetysu
- Tabla de Champions
- Cruz Azul vs Flamengo
- Universitario
¿Martín Távara será el flamante fichaje de Universitario para el 2026? Esto se sabe
Martín Távara, una de las figuras de Sporting Cristal, suena fuerte en Universitario y ahora se revelaron detalles de su futuro deportivo. ¿Se va? Te contamos.
Universitario buscará a toda costa seguir con su reinado en la Liga 1, quieren el tetracampeonato y es por eso que su mercado de fichajes tiene que ser de alta calidad. Son bastantes los nombres que han sonado para la temporada 2026, pero el que sin duda ha llamado la atención es el de Martín Tavara. El volante de Sporting Cristal suena en Ate.
PUEDES VER: Solano quedó rendido y elogió a futbolista que firmó por Sporting Cristal: "Lo hemos deseado"
Martín Távara volvió a ser noticia en Perú por su triplete a Alianza Lima en Matute. Estos goles sirvieron para que Sporting Cristal empate la llave a los blanquiazules y la terminen ganando en penales. El volante ya es un viejo conocido por muchos y ya hasta pasó por la Selección Peruana. A sus 26 años tiene talento de sobra, pero su destino no estará en Universitario.
"En la interna de Sporting Cristal descartan que haya una remota posibilidad de que Martín Távara deje la institución rimense para irse a jugar en Universitario de Deportes", informaron en el programa PBO Perú, lo cual fue señalada por TADOKORO. El volante termina contrato a final de esta temporada, pero tiene acuerdo para seguir con los celestes. Por ahora está descartado de jugar en la U.
Martín Távara no tiene acuerdo con Universitario
Los números de Martín Távara en 2025
Tranquilamente puede ser considerado como el mejor jugador celeste de la temporada. A pesar de ser volante, Martín Távara registra un total de 11 goles y 7 asistencias en 39 partidos. Lo mejor para él es que aún tiene máximo dos partidos más para mejorar sus estadísticas. Si Sporting Cristal se duerme y no le ofrece una buena renovación, podrían perderlo.
¿Por qué Sporting Cristal enfrentará a Cusco FC?
La Liga 1 ya terminó, pero se están jugando partidos para definir las cupos a la Copa Libertadores. Alianza Lima perdió ante los celestes y se quedó con el Perú 4. Ahora se enfrentarán Sporting Cristal y Cusco, el ganador de la llave ida y vuelta clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores como Perú. El perdedor será Perú 3 y buscará la clasificación en la fase previa del torneo internacional.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90