¿Martín Távara será el flamante fichaje de Universitario para el 2026? Esto se sabe

Universitario buscará a toda costa seguir con su reinado en la Liga 1, quieren el tetracampeonato y es por eso que su mercado de fichajes tiene que ser de alta calidad. Son bastantes los nombres que han sonado para la temporada 2026, pero el que sin duda ha llamado la atención es el de Martín Tavara. El volante de Sporting Cristal suena en Ate.

Martín Távara volvió a ser noticia en Perú por su triplete a Alianza Lima en Matute. Estos goles sirvieron para que Sporting Cristal empate la llave a los blanquiazules y la terminen ganando en penales. El volante ya es un viejo conocido por muchos y ya hasta pasó por la Selección Peruana. A sus 26 años tiene talento de sobra, pero su destino no estará en Universitario.

"En la interna de Sporting Cristal descartan que haya una remota posibilidad de que Martín Távara deje la institución rimense para irse a jugar en Universitario de Deportes", informaron en el programa PBO Perú, lo cual fue señalada por TADOKORO. El volante termina contrato a final de esta temporada, pero tiene acuerdo para seguir con los celestes. Por ahora está descartado de jugar en la U.

Martín Távara no tiene acuerdo con Universitario

Los números de Martín Távara en 2025

Tranquilamente puede ser considerado como el mejor jugador celeste de la temporada. A pesar de ser volante, Martín Távara registra un total de 11 goles y 7 asistencias en 39 partidos. Lo mejor para él es que aún tiene máximo dos partidos más para mejorar sus estadísticas. Si Sporting Cristal se duerme y no le ofrece una buena renovación, podrían perderlo.

¿Por qué Sporting Cristal enfrentará a Cusco FC?

La Liga 1 ya terminó, pero se están jugando partidos para definir las cupos a la Copa Libertadores. Alianza Lima perdió ante los celestes y se quedó con el Perú 4. Ahora se enfrentarán Sporting Cristal y Cusco, el ganador de la llave ida y vuelta clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores como Perú. El perdedor será Perú 3 y buscará la clasificación en la fase previa del torneo internacional.