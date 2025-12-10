- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Man City
- Sporting Cristal vs Cusco FC
- Alianza Lima vs Zhetysu
- Tabla de Champions
- Cruz Azul vs Flamengo
- Universitario
En Uruguay anuncian que Universitario inició conversaciones con ex Fluminense: "Fichaje"
Prensa uruguaya señaló que Universitario de Deportes negocia con exjugador de Fluminense de Brasil, además, el club crema ya abrió negociaciones con el '9'. ¿Quién es?
Universitario de Deportes tiene el foco en ganar el tetracampeonato en la Liga 1 2026, además de reforzar su plantel con jugadores de jerarquía, sobretodo para afrontar la Copa Libertadores, donde espera superar los octavos de final, instancia a la que llegó este 2025. En esa línea, desde Uruguay anunciaron que los merengues ya negocian con un importante '9' extranjero.
PUEDES VER: Se confirmó si Universitario dará golpe fichando a delantero de Botafogo el 2026: "Contrato..."
En Uruguay indican que Universitario negocia con ex Fluminense
Según la información que brindó la periodista Nadia Fumeiro en el programa 'Carve Deportiva', el estratega charrúa Jorge Fossati pidió el fichaje del atacante Abel Hernández, con quien la institución estudiantil acaba de abrir conversaciones de cara al 2026.
"Jorge Fossati solicitó la incorporación de Abel Hernández para Universitario. El club peruano ya inició conversaciones con el atacante de Liverpool para intentar su fichaje", señaló la prensa de Uruguay.
Abel Hernández inició conversaciones para ser refuerzo de Universitario
Abel Hernández y su etapa en Fluminense de Brasil
Es válido recordar que, Hernández llegó como flamante refuerzo a Fluminense de Brasil en abril de 2021, procedente de Inter de Porto Alegre. Durante su paso por el 'Tricolor', el delantero de 35 años hizo historia pues anotó 9 goles en 39 compromisos por la Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Serie A y el torneo Conmebol.
Actualmente, el ariete charrúa está por terminar su contrato con Liverpool FC de Uruguay, sin embargo, también viene siendo seguido muy de cerca por Peñarol, su exequipo, e incluso otros elencos del exterior. Las próximas horas serán claves para conocer qué sucederá con su futuro el 2026.
Su agente de Abel Hernández es el mismo que representa al estratega Jorge Fossati, por lo que se espera que las negociaciones puedan llegar a un buen acuerdo, de no mediar algún tipo de inconvenientes.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90