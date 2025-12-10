En Uruguay anuncian que Universitario inició conversaciones con ex Fluminense: "Fichaje"

Universitario de Deportes tiene el foco en ganar el tetracampeonato en la Liga 1 2026, además de reforzar su plantel con jugadores de jerarquía, sobretodo para afrontar la Copa Libertadores, donde espera superar los octavos de final, instancia a la que llegó este 2025. En esa línea, desde Uruguay anunciaron que los merengues ya negocian con un importante '9' extranjero.

En Uruguay indican que Universitario negocia con ex Fluminense

Según la información que brindó la periodista Nadia Fumeiro en el programa 'Carve Deportiva', el estratega charrúa Jorge Fossati pidió el fichaje del atacante Abel Hernández, con quien la institución estudiantil acaba de abrir conversaciones de cara al 2026.

"Jorge Fossati solicitó la incorporación de Abel Hernández para Universitario. El club peruano ya inició conversaciones con el atacante de Liverpool para intentar su fichaje", señaló la prensa de Uruguay.

Abel Hernández inició conversaciones para ser refuerzo de Universitario

Abel Hernández y su etapa en Fluminense de Brasil

Es válido recordar que, Hernández llegó como flamante refuerzo a Fluminense de Brasil en abril de 2021, procedente de Inter de Porto Alegre. Durante su paso por el 'Tricolor', el delantero de 35 años hizo historia pues anotó 9 goles en 39 compromisos por la Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Serie A y el torneo Conmebol.

Actualmente, el ariete charrúa está por terminar su contrato con Liverpool FC de Uruguay, sin embargo, también viene siendo seguido muy de cerca por Peñarol, su exequipo, e incluso otros elencos del exterior. Las próximas horas serán claves para conocer qué sucederá con su futuro el 2026.

Su agente de Abel Hernández es el mismo que representa al estratega Jorge Fossati, por lo que se espera que las negociaciones puedan llegar a un buen acuerdo, de no mediar algún tipo de inconvenientes.