Atención, Alianza: Conmebol confirma fecha del sorteo de la fase preliminar de Copa Libertadores

Todo definido. Alianza Lima ya conoce la fecha y hora en el que conocerá su rival en la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026. La Conmebol anunció por todo lo alto los detalles de este evento en el que los blanquiazules arrancarán su competencia internacional desde la Fase 1 tras cerrar el año 2025 como "Perú 4".

Sorteo fase preliminar de Copa Libertadores 2026: fecha y hora

El sorteo de la fase preliminar de la Conmebol Libertadores 2026 se llevará a cabo el próximo jueves 18 de diciembre en la sede del ente sudamericano. Todo el evento iniciará a partir de las 10:00 hora peruana (12:00 horas de Paraguay).

Conmebol confirma fecha y horario del sorteo de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026.

¿Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

Conmebol iniciará el sorteo de la Copa Libertadores 2026 desde su fase preliminar. Este magno evento se podrá ver por la señal de ESPN y DirecTV, mediante los canales autorizados por cada operador. Asimismo, se podrá sintonizar mediante la plataforma de Youtube de la Conmebol Libertadores para mayor accesibilidad a los usuarios.

Alianza Lima jugará la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Dado que Alianza Lima perdió la llave de Playoffs ante Sporting Cristal, el elenco blanquiazul quedó como "Perú 4" para la Liga 1. Por ende, deberán afrontar la Copa Libertadores 2026 desde la Fase 1, tal cual lo hicieron en la edición 2025.

Posibles rivales de Alianza Lima en la Fase 1 de Copa Libertadores 2026

A falta del cierre de los torneos de Sudamérica, estos son los posibles rivales que Alianza Lima enfrentaría en la Fase 1 de Copa Libertadores: