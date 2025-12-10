0
Atención, Alianza: Conmebol confirma fecha del sorteo de la fase preliminar de Copa Libertadores

Conmebol anuncia la fecha del sorteo de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026, en el que se conocerá el rival internacional de Alianza Lima.

Diego Medina
Alianza Lima y la fecha que conocerá su rival en Copa Libertadores 2026.
Alianza Lima y la fecha que conocerá su rival en Copa Libertadores 2026. | Foto: Conmebol | Alianza Lima
Todo definido. Alianza Lima ya conoce la fecha y hora en el que conocerá su rival en la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026. La Conmebol anunció por todo lo alto los detalles de este evento en el que los blanquiazules arrancarán su competencia internacional desde la Fase 1 tras cerrar el año 2025 como "Perú 4".

Alianza Lima enfrenta una dura realidad tras ser Perú 4 en la Copa Libertadores 2026, luego de perder en penales contra Sporting Cristal en los playoffs.

Sorteo fase preliminar de Copa Libertadores 2026: fecha y hora

El sorteo de la fase preliminar de la Conmebol Libertadores 2026 se llevará a cabo el próximo jueves 18 de diciembre en la sede del ente sudamericano. Todo el evento iniciará a partir de las 10:00 hora peruana (12:00 horas de Paraguay).

Sorteo Copa Libertadores 2026

Conmebol confirma fecha y horario del sorteo de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026.

¿Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

Conmebol iniciará el sorteo de la Copa Libertadores 2026 desde su fase preliminar. Este magno evento se podrá ver por la señal de ESPN y DirecTV, mediante los canales autorizados por cada operador. Asimismo, se podrá sintonizar mediante la plataforma de Youtube de la Conmebol Libertadores para mayor accesibilidad a los usuarios.

Alianza Lima jugará la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Dado que Alianza Lima perdió la llave de Playoffs ante Sporting Cristal, el elenco blanquiazul quedó como "Perú 4" para la Liga 1. Por ende, deberán afrontar la Copa Libertadores 2026 desde la Fase 1, tal cual lo hicieron en la edición 2025.

Posibles rivales de Alianza Lima en la Fase 1 de Copa Libertadores 2026

A falta del cierre de los torneos de Sudamérica, estos son los posibles rivales que Alianza Lima enfrentaría en la Fase 1 de Copa Libertadores:

  • Sportivo 2 de Mayo de Paraguay
  • Juventud Las Piedras de Uruguay
  • Deportivo Táchira de Venezuela
  • Always Ready, Bolivar o The Strongest de Bolivia
  • LDU Quito o Universidad Católica de Ecuador

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

