Arturo Vidal y su soberbia respuesta tras ser suplente con Colo Colo: "No hay alguien mejor que yo"
El 'Rey' Arturo no fue titular en el Colo Colo vs Unión La Calera, y fiel a su estilo, respondió con contundencia la razón por la que inició en banca.
En la reciente jornada de la liga chilena, Colo Colo venció por goleada a Unión La Calera por 4-1 gracias a los goles de Lucas Cepeda, Javier Correa, Víctor Méndez y Salomón Rodríguez, con este resultado los 'albos' se ubican séptimos en la tabla de posiciones y alcanza el último cupo hacia la próxima edición de la Copa Sudamericana.
Sin embargo, el abultado marcador quedó de lado y la atención de todos se concentró en el controversial Arturo Vidal, luego de que encendiera la polémica en su explicación de por qué no inició el enfrentamiento en el once titular y fue parte de la banca de suplentes.
"No es que fui suplente porque hay alguien mejor que yo. Sí físicamente había mejores que yo, porque hace cuatro semanas que no juego, sólo he entrenado. Entonces igual es difícil meterse. Ya faltando tampoco para que termine el campeonato, así que lo tomo con tranquilidad", declaró Arturo Vidal en conferencia de prensa.
El chileno añadió elogios para el plantel de Colo Colo: "El equipo lo hizo espectacular hoy día y siempre el equipo que gana sigue y ya venían de dos triunfos y eso es lo más importante. Lo más importante que el equipo ya se metió en carrera".
En el desarrollo del partido, Arturo Vidal ingresó a los 65 minutos para reemplazar a Tomás Alarcón, y jugó 26', pero sumó una tarjeta amarilla por una dura falta los últimos minutos del encuentro.
