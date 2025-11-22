Icónico club cerca de perder a su arquero titular y tiene en la mira a Pedro Gallese: "Salida..."

Pedro Gallese es uno de los arqueros que se encuentra en condición de agente libre tras su última etapa en Orlando City. Sin embargo, la experiencia y trayectoria profesional del 'Pulpo', vienen siendo dos de los factores que acaban de despertar el interés de un importante elenco de Sudamérica por el ex Alianza Lima.

Emblemático equipo chileno tiene en órbita a Pedro Gallese para el 2026

De acuerdo a la información que llegó desde Chile a través del periodista Claudio C, quien cubre lo último en el mercado de fichajes de Colo Colo, el 'Cacique' tiene como uno de sus candidatos para resguardar su arco el 2026 a Gallese, pero antes se debe definir el futuro del futbolista Brayan Cortés.

"Ignácio Arce de Deportivo Riestra, Pedro Gallese jugador libre y Roberto Fernández de Cerro Porteño están siendo sondeados para posibles arqueros de Colo Colo para el 2026. Todo depende de la salida de Brayan Cortés a Peñarol", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Pedro Gallese en carpeta de Colo Colo de Chile para el 2026/Foto: X

Es válido mencionar que, América de Cali de Colombia es otro de los clubes de nuestro continente que también tiene el deseo de poder fichar al 'Pulpo', con miras al próximo mercado de pases, pero hasta la fecha no hay nada en concreto.

Por otro lado, sobre el posible acercamiento de Pedro Gallese con Universitario, únicamente quedó como posibilidad ya que antes la directiva debe analizar si el portero nacional encaja en lo económico, según indicó el periodista Gustavo Peralta.

Valor en el mercado de Pedro Gallese

Actualmente, el guardameta Pedro Gallese se cotiza en medio millón de euros, según revela el prestigioso portal internacional Transfermarkt. En su mejor momento con Orlando City alcanzó los 3 millones de euros durante el 2021.