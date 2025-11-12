Figura de Rusia, Alexey Miranchuk, sorprende con firme comentario sobre el blooper de Pedro Gallese: "El..."

Perú igualó 1-1 con Rusia en partido amistoso de fecha FIFA, generando diversas reacciones en los hinchas que llegaron al estadio Gazprom Arena, de la ciudad de San Petersburgo. Pedro Gallese, quien volvió arco de titular en la era de Manuel Barreto como entrenador, fue protagonista del primer gol del encuentro.

Y es que el ‘Pulpo’ paró mal el balón dentro del área y le permitió a Aleksandr Golovin anotar el 1-0 para los locales que comenzaron a controlar mejor el juego luego de este tanto. Al respecto, Alexey Miranchuk, una de las figuras del combinado ruso, se pronunció y dejó un rotundo mensaje para el medio oficial de RFU.

¿Qué dijo Alexey Miranchuk sobre Pedro Gallese?

“Sí, lo planeamos todo. El portero (Pedro Gallese) no esperaba que fuéramos los dos a cubrirlo. Así que lo pillamos desprevenido y Sanya tuvo que asegurarse de no fallar”, respondió al ser consultado sobre si el gol que le hicieron a la Bicolor en el primer tiempo fue resultado de la presión.

Asimismo, no dudó en referirse al partido en general, resaltando que dominaron el primer tiempo a través de creaciones y generando peligro en campo peruano, pero no supieron cerrarlo y los dirigidos por Manuel Barreto encontraron el empate.

“La verdad es que me gustó. Dominamos la primera parte, jugamos en campo contrario, creamos ocasiones y generamos peligro. También tuvimos buenas oportunidades en la segunda parte. Es una pena que no hayamos marcado. Pero así es el fútbol, ​​y eso es lo que lo hace interesante: ellos también pueden marcarte”, agregó.

¿Cuándo es el próximo partido de la selección peruana por fecha FIFA?

Luego del empate con Rusia en amistoso por fecha FIFA, la selección peruana de Manuel Barreto tendrá un nuevo reto antes de finalizar el 2025. Será ante Chile el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi.