0
EN VIVO
Perú vs Rusia HOY por amistoso internacional
Pedro Gallese se lució en el partido Perú vs Rusia. | América TV | Composición: Líbero

¡San Pedro! Gallese se reivindicó del error con monumental atajada a Rusia - VIDEO

Las selecciones de Perú y Rusia se enfrentan en un interesante partido, válido por amistoso de fecha FIFA y Pedro Gallese evitó el segundo gol con gran intervención.

Erickson Acuña
Te puede interesar

  1. Perú vs. Rusia EN VIVO HOY: transmisión del partido amistoso