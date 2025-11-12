Pedro Gallese se lució en el partido Perú vs Rusia. | América TV | Composición: Líbero

¡San Pedro! Gallese se reivindicó del error con monumental atajada a Rusia - VIDEO

Las selecciones de Perú y Rusia se enfrentan en un interesante partido, válido por amistoso de fecha FIFA y Pedro Gallese evitó el segundo gol con gran intervención.