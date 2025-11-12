- Hoy:
¡San Pedro! Gallese se reivindicó del error con monumental atajada a Rusia - VIDEO
Las selecciones de Perú y Rusia se enfrentan en un interesante partido, válido por amistoso de fecha FIFA y Pedro Gallese evitó el segundo gol con gran intervención.
¡Locura de definición! Gol de Lamine Yamal para el 3-2 de Barcelona ante Celta por LaLiga
¡Apareció la 'Bestia'! Golazo de Merentiel para el 2-0 de Boca ante River en el Superclásico
¡Locura en la Bombonera! Gol de Zeballos para el 1-0 de Boca ante River por el Superclásico
Hinchas de Boca lanzan 'gallinas' a los jugadores de River Plate cuando salieron a la cancha
¡Se acerca a los 1000! Gol de Cristiano Ronaldo para asegurar la victoria de Al Nassr - VIDEO
¡Pónganse de pie! Gol espectacular de Lamine Yamal para el 1-0 de Barcelona ante Elche
Jugadores de Lanús y U. de Chile se pelearon tras finalizar el partido - VIDEO
¡Estalló el Bernabéu! Gol de Jude Bellingham para victoria de Real Madrid a Barcelona por 2-1
