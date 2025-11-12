HOY miércoles 12 de noviembre, la selección peruana afrontará un nuevo desafío internacional contra Rusia en San Petersburgo a partir de las 12.00 horas de nuestro país. No te pierdas el prometedor compromiso entre ambas selecciones vía las señales de América TV y América TVGO para todo el territorio nacional.

Este será el primero de dos duelos que disputará la Blanquirroja en el presente mes, ya que luego el martes 18 jugará contra Chile en Rusia. El combinado nacional tiene la obligación de ganar para mejorar su rendimiento e ir afinando detalles de cara a las próximas Eliminatorias Conmebol, ya que al Mundial del 2026 no logró clasificar.

La lista de convocados de la selección peruana.

¿Dónde ver América TV EN VIVO, partido Perú vs Rusia?

En Lima y Callao a través de la Televisión Digital Terrestre, América TV está disponible del canal 4. Te contamos todos los detalles para que sepas en qué canal sintonizarlo:

Señal Terrestre

Televisión Digital Terrestre

¿Cómo ver Perú vs. Rusia en América TV EN VIVO por internet GRATIS?

América Televisión cuenta con su plataforma América TV GO, disponible gratis a través de la siguiente dirección: tvgo.americatv.com.pe. Asimismo, el diario Líbero hará una transmisión y minuto a minuto totalmente gratis del partido entre Perú vs. Rusia, con todas las incidencias al instante.