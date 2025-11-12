- Hoy:
Ver América TV, Perú vs Rusia EN VIVO HOY el partido amistoso internacional
Transmisión del partido Perú vs Rusia EN VIVO HOY miércoles por el amistoso internacional a través de la señal de América TV ONLINE GRATIS desde San Petersburgo.
HOY miércoles 12 de noviembre, la selección peruana afrontará un nuevo desafío internacional contra Rusia en San Petersburgo a partir de las 12.00 horas de nuestro país. No te pierdas el prometedor compromiso entre ambas selecciones vía las señales de América TV y América TVGO para todo el territorio nacional.
Este será el primero de dos duelos que disputará la Blanquirroja en el presente mes, ya que luego el martes 18 jugará contra Chile en Rusia. El combinado nacional tiene la obligación de ganar para mejorar su rendimiento e ir afinando detalles de cara a las próximas Eliminatorias Conmebol, ya que al Mundial del 2026 no logró clasificar.
La lista de convocados de la selección peruana.
¿Dónde ver América TV EN VIVO, partido Perú vs Rusia?
En Lima y Callao a través de la Televisión Digital Terrestre, América TV está disponible del canal 4. Te contamos todos los detalles para que sepas en qué canal sintonizarlo:
Señal Terrestre
Televisión Digital Terrestre
- Lima, Callao, Chiclayo y Huancayo: Canal 4.1 (HD) y Canal 4.2 (SD)
(Este último solo Lima y Callao)
- Piura: Canal 2.1 (HD)
- Trujillo: Canal 6.1 (HD)
- Arequipa: Canal 13.1 (HD)
- Cusco: Canal 29.1 (HD)
Televisión (VHF)
- Chimbote y Piura: Canal 2
- Lima, Ayacucho, Chiclayo, Huancayo y Tarapoto: Canal 4
- Ica y Huancavelica: Canal 5
- Huacho, Trujillo: Canal 6
- Tarma: Canal 7
- Tacna, Pucallpa y Iquitos: Canal 11
- Cajamarca y Chuquibamba: Canal 9
- Tumbes: Canal 12
- Arequipa: Canal 13
Televisión Digital Terreste
- Huánuco: Canal 15
- Cusco: Canal 29
- Puno: Canal 47
Satelite
- DirecTV: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD)
- Movistar TV: Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD)
- Claro TV: Canal 4
Cable
- Movistar Tv: Canal 194 (SD) y Canal 1194 (HD)
- Claro Tv: Canal 4 (SD) y Canal 504 (HD)
- Cablemas: Canal 4 (SD) y Canal 110 (HD)
- Cable Perú: Canal 4
- Visión Perú: Canal 4
- Cable Mundo - Moyobamba: Canal 1
- Cable Vision - La Union - Piura: Canal 17
- Telecable Smart - Paita: Canal 8
- Cable Unión: Canal 7
- Best Cable: Canal 4
- Start Globalcom: Canal 13
¿Cómo ver Perú vs. Rusia en América TV EN VIVO por internet GRATIS?
América Televisión cuenta con su plataforma América TV GO, disponible gratis a través de la siguiente dirección: tvgo.americatv.com.pe. Asimismo, el diario Líbero hará una transmisión y minuto a minuto totalmente gratis del partido entre Perú vs. Rusia, con todas las incidencias al instante.