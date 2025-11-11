0
URGENTE
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

Partidos de hoy, miércoles 12 de noviembre: programación, horarios y canales de TV

Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY miércoles 12 de noviembre. Amistoso de Perú y Rusia, Eliminatorias CONCACAF, Copa Ecuador y etc.

Jesús Yupanqui
Programación completa de los partidos de hoy miércoles 12 de noviembre.
Programación completa de los partidos de hoy miércoles 12 de noviembre. | Composición de Líbero
COMPARTIR

La programación completa de los partidos que se realizarán HOY miércoles 12 de noviembre. Por la fecha FIFA, Perú se medirá contra Rusia. Además, hay Eliminatorias CONCACAF. Las ligas no se detienen, juegan por la Copa Ecuador y Liga Colombiana.

Perú y Rusia se enfrentan en amistoso por fecha FIFA

PUEDES VER: Perú vs Rusia EN VIVO por amistoso internacional: pronóstico, horarios y dónde ver

Partidos de hoy por amistosos internacionales

HorariosPartidosCanales
12:00Perú vs. RusiaAmérica TV, ATV y Movistar Deportes
12:30Túnez vs Mauritania1xBet

Partidos de hoy por las Eliminatorias CONCACAF

HorariosPartidosCanales
15:00Barbados vs. Bonaire--
15:00Dominica vs. Saint Martin--
16:00Cuba vs. Santa Lucía--
16:30Bahamas vs. AnguilaBet365
18:00Antigua & Barbuda vs. Aruba--
18:00Saint Kitts y Nevis vs. Sint Maarten--
19:00Islas Caimán vs. Islas Vírgenes Británicas--

Partidos de hoy por la Copa Paceña

HorariosPartidosCanales
14:00SA Bulo Bulo vs. Always Ready--
17:00Nacional Potosí vs. Oriente Petrolero--
19:30The Strongest vs. Aurora--

Partidos de hoy por el Brasileirao

HoraPartidoCanal
18:30Atlético MG vs. FortalezaBet365 y Fanatiz Internacional

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
16:00La Equidad vs. PereiraBet365 y Win + Fútbol
20:20Boyacá Chicó vs. MillonariosBet365 y Win + Fútbol

Partidos de hoy por la Liga Pro

HoraPartidoCanal
19:00LDU vs. Dep. CuencaDirecTV Sports y DGO

Partidos de hoy por la Champions League Femenina

HorariosPartidosCanales
12:45Barcelona vs. LeuvenESPN 3 y Disney Plus
12:45Bayern vs. ArsenalDisney Plus
15:00Benfica vs. TwenteDisney Plus
15:00Manchester United vs. PSGDisney Plus
15:00Atlético Madrid vs. JuventusESPN3 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

HoraPartidoCanal
16:00Deportivo Achuapa vs. Marquense

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

HoraPartidoCanal
20:00Alianza vs. Deportivo Universitario

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Portal brasileño le dio rotunda calificación a Erick Noriega tras empate de Gremio: "En general"

  2. Perú vs. Rusia: a qué hora juegan y dónde ver partido amistoso por fecha FIFA

  3. Prensa de Ecuador revela que Christian Cueva casi se va a las manos con compañero de Emelec

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano