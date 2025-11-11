- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Chile vs Canadá
- Paraguay vs Irlanda
- Selección peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Partidos de hoy, miércoles 12 de noviembre: programación, horarios y canales de TV
Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY miércoles 12 de noviembre. Amistoso de Perú y Rusia, Eliminatorias CONCACAF, Copa Ecuador y etc.
La programación completa de los partidos que se realizarán HOY miércoles 12 de noviembre. Por la fecha FIFA, Perú se medirá contra Rusia. Además, hay Eliminatorias CONCACAF. Las ligas no se detienen, juegan por la Copa Ecuador y Liga Colombiana.
Partidos de hoy por amistosos internacionales
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:00
|Perú vs. Rusia
|América TV, ATV y Movistar Deportes
|12:30
|Túnez vs Mauritania
|1xBet
Partidos de hoy por las Eliminatorias CONCACAF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Barbados vs. Bonaire
|--
|15:00
|Dominica vs. Saint Martin
|--
|16:00
|Cuba vs. Santa Lucía
|--
|16:30
|Bahamas vs. Anguila
|Bet365
|18:00
|Antigua & Barbuda vs. Aruba
|--
|18:00
|Saint Kitts y Nevis vs. Sint Maarten
|--
|19:00
|Islas Caimán vs. Islas Vírgenes Británicas
|--
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|SA Bulo Bulo vs. Always Ready
|--
|17:00
|Nacional Potosí vs. Oriente Petrolero
|--
|19:30
|The Strongest vs. Aurora
|--
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Hora
|Partido
|Canal
|18:30
|Atlético MG vs. Fortaleza
|Bet365 y Fanatiz Internacional
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|La Equidad vs. Pereira
|Bet365 y Win + Fútbol
|20:20
|Boyacá Chicó vs. Millonarios
|Bet365 y Win + Fútbol
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|LDU vs. Dep. Cuenca
|DirecTV Sports y DGO
Partidos de hoy por la Champions League Femenina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:45
|Barcelona vs. Leuven
|ESPN 3 y Disney Plus
|12:45
|Bayern vs. Arsenal
|Disney Plus
|15:00
|Benfica vs. Twente
|Disney Plus
|15:00
|Manchester United vs. PSG
|Disney Plus
|15:00
|Atlético Madrid vs. Juventus
|ESPN3 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala
|Hora
|Partido
|Canal
|16:00
|Deportivo Achuapa vs. Marquense
Partidos de hoy por la Liga de Panamá
|Hora
|Partido
|Canal
|20:00
|Alianza vs. Deportivo Universitario
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90