Histórico jugador de la selección peruana estaría cerca del retiro: "Mis hijos me piden lo piden"

En medio del recambio generacional que se viene planeando hacer en la selección peruana, se dio a conocer que un importante jugador se está replanteando la idea de hacer su retiro por pedido de su propia familia. Su nombre suena para ser el refuerzo de destacados equipos de la Liga 1.

A pesar de no ser considerado para los últimos partidos de Perú, de igual se lo considera como una de las figuras del equipo nacional. Su salida del fútbol peruano lo llevó a representar equipos como Tigres, Rayo Vallecano y más.

Luis Advíncula habla sobre tu retiro del fútbol

Boca Juniors está en la etapa final de la temporada donde se definirá finalmente al campeón de del fútbol argentino luego de haber concretado su clasificación a la Copa Libertadores. Los años en el exterior le empiezan a pasar factura y es que el 'Rayo' señaló que sus hijos le piden cuándo cuelga los botines, pero su respuesta sorprendió a todos.

Durante la entrevista con 'La fe del Cuto', Luis Advíncula sorprendió al revelar el pedido que le hicieron sus hijos acerca de su regreso a casa, pero esta vez de manera permanente. "Ahora que soy papá, entiendo muchas cosas. Vivo lejos de los míos y me dicen: ¿Qué fue? ¿Hasta cuándo vas a jugar? Como diciéndome: ya está, compadre...", indicó.

"Yo les respondo: papi, todavía falta llenar la 'caja'", agregó Advíncula destacando las ganas que todavía tiene de mantenerse vigente en el campo de juego a pesar de haber perdido la titularidad en Boca Juniors.

Luis Advíncula habla sobre tu retiro del fútbol.

¿Advíncula llegará a Alianza o Sporting Cristal?

Durante el programa de 'Desmarcados', el periodista Franco Lostaunau señaló que la exigencia de Luis Advíncula para fichar por Sporting Cristal o Alianza Lima es conseguir un contrato de larga duración. "Luis Advíncula espera un contrato lo más largo posible, él no te va a firmar por un año. El que le ofrezca más tiempo y más dinero se lo lleva. No importa si él es hincha de algún equipo o no, las cosas como son. El que tiene mayor poder adquisitivo es Alianza, así que por ahí va la primera opción", indicó.