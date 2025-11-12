Manuel Barreto tomó determinante medida con Fabio Gruber para el amistoso Perú vs Rusia

La selección peruana se mentaliza en poder afrontar de la mejor manera los amistosos por fecha FIFA. El primero será hoy ante Rusia en San Petersburgo, donde se espera ver en acción a jóvenes valores, siendo uno de ellos Fabio Gruber, defensa que destaca en Alemania. Ahora, se conoció que el DT Manuel Barreto tomó una inesperada medida con relación al 'eurocausa'.

La 'Bicolor' afronta un proceso de recambio generacional, donde se han buscado a varios jugadores jóvenes que militan en el extranjero para darles rodaje con el primer equipo y prepararlos para el inicio de la siguiente eliminatoria.

¿Qué medida tomó Manuel Barreto con Fabio Gruber para el amistoso ante Rusia?

Fabio Gruber, quien destaca en la zaga defensiva del FC Núremberg de la segunda división de Alemania, recibió su primer llamado al combinado nacional, despertando la ilusión de los hinchas y se espera verlo en acción en estos amistosos.

Precisamente, durante la última emisión del programa 'L1 Radio', analizaron un posible once de la selección peruana para este partido, donde el periodista deportivo Gustavo Peralta impactó a los hinchas al revelar que Fabio Gruber será titular ante Rusia. "Gruber es fijo en el once", mencionó el comunicador.

Fabio Gruber entrenó con la selección peruana y apunta al titularato ante Rusia. Foto: Selección peruana

Esta medida resulta sorpresiva si tomamos en cuenta que el zaguero germano-peruano a penas ha tenido un día de entrenamiento con la 'Bicolor', por lo que es muy probable que no conozca el ritmo y estilo de juego de la selección. Sin embargo, su gran presente también llama la atención y sin duda fue vital para tomar esta decisión.

Fabio Gruber destaca en el FC Núremberg

En lo que va de la temporada, Fabio Gruber ha sumado 13 partidos disputados con el FC Núremberg, donde ha sido titular en cada uno de ellos y ha disputado todos los minutos posibles. Incluso, el defensa de 23 años ha portado la cinta de capitán en varios de ellos.

Fabio Gruber habló sobre su convocatoria

Luego de conocerse su convocatoria, Fabio Gruber salió al frente para opinar sobre su primer llamado a la selección peruana y señaló que está con nervios de poder afrontar esta nueva etapa.

"Es algo realmente increíble. Estoy un poco nervioso, por supuesto. Sería mentira decir que estoy totalmente tranquilo. Pero estoy muy emocionado por lo que se viene", mencionó el 'eurocausa' en una entrevista con Bild.