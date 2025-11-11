0
URGENTE
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

Diego Penny reveló qué le dijeron en la selección peruana sobre Fabio Gruber: "Es un..."

El exfutbolista Diego Penny reveló un dato inédito sobre Fabio Gruber, una de las sorpresas en la lista de convocados de la selección peruana.

Erickson Acuña
Diego Penny y un llamativo mensaje sobre Fabio Gruber.
Diego Penny y un llamativo mensaje sobre Fabio Gruber. | Movistar/Instagram Fabio Gruber
COMPARTIR

La selección peruana tendrá un nuevo examen a poco de finalizar el 2025, siendo el partido ante Rusia y Chile los dos con los que cerrará el año. Para estos dos partidos amistosos por fecha FIFA, el entrenador Manuel Barreto elaboró su lista de convocados en la que figura Fabio Gruber.

Jairo Vélez y una llamativa noticia sobre su futuro que sorprende.

PUEDES VER: ¿Jairo Vélez se va de Universitario? La impactante noticia que recibió Vallejo sobre futbolista

Una nómina entre experimentados furtbolistas y nuevos rostros que aportarán al plantel pensando en el próximo proceso de Eliminatorias rumbo al Mundial. La expectativa por ver a este nuevo combinado nacional crece en los aficionados y el defensa que juega en el Nuremberg de la Segunda División de Alemania será una de las atracciones. Ante ello, el exfutbolista Diego Penny se pronunció.

¿Qué dijo Diego Penny sobre Fabio Gruber?

“En la convocatoria anterior quería ver a Felipe Chávez, hoy quiero ver a (Fabio) Gruber. Se habla tanto de él: cuántos partidos jugó, cuántos de capitán, en la Bundesliga 2 juega siempre…”, comentó Diego Penny en la reciente edición del programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes. 

Asimismo, se refirió a un dato inédito que le contaron desde la selección peruana sobre el joven zaguero. Le dijeron que es un futbolista muy técnico, un elemento interesante en la zaga central, pues demuestra solidez, que es lo que ayudará mucho a la Blanquirroja. 

“Me encontré con alguien de la selección, que es parte del comando técnico de menores, y me dicen que es un central muy sólido, técnicamente es bueno, y que va fuerte siempre a todas las divididas. Quiero verlo”, agregó.

Fabio Gruber: Clubes en los que ha jugado

Fabio Gruber, la gran novedad en la lista de convocados de la selección peruana de Manuel Barreto, ha formado parte de importantes clubes alemanes en lo que va de su carrera futbolística.

  • Augsburgo
  • SC Verl
  • Nuremberg

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Confirmado: campeón con Universitario de Deportes jugará en Melgar por todo el 2026

  2. Alianza Lima goleó 5-0 a Universitario y está a un paso de coronarse campeón del torneo peruano

  3. Club histórico del Perú perdió en el TAS y jugará en la Segunda División para el 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano