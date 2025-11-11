Diego Penny reveló qué le dijeron en la selección peruana sobre Fabio Gruber: "Es un..."

La selección peruana tendrá un nuevo examen a poco de finalizar el 2025, siendo el partido ante Rusia y Chile los dos con los que cerrará el año. Para estos dos partidos amistosos por fecha FIFA, el entrenador Manuel Barreto elaboró su lista de convocados en la que figura Fabio Gruber.

Una nómina entre experimentados furtbolistas y nuevos rostros que aportarán al plantel pensando en el próximo proceso de Eliminatorias rumbo al Mundial. La expectativa por ver a este nuevo combinado nacional crece en los aficionados y el defensa que juega en el Nuremberg de la Segunda División de Alemania será una de las atracciones. Ante ello, el exfutbolista Diego Penny se pronunció.

¿Qué dijo Diego Penny sobre Fabio Gruber?

“En la convocatoria anterior quería ver a Felipe Chávez, hoy quiero ver a (Fabio) Gruber. Se habla tanto de él: cuántos partidos jugó, cuántos de capitán, en la Bundesliga 2 juega siempre…”, comentó Diego Penny en la reciente edición del programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

Asimismo, se refirió a un dato inédito que le contaron desde la selección peruana sobre el joven zaguero. Le dijeron que es un futbolista muy técnico, un elemento interesante en la zaga central, pues demuestra solidez, que es lo que ayudará mucho a la Blanquirroja.

“Me encontré con alguien de la selección, que es parte del comando técnico de menores, y me dicen que es un central muy sólido, técnicamente es bueno, y que va fuerte siempre a todas las divididas. Quiero verlo”, agregó.

Fabio Gruber: Clubes en los que ha jugado

Fabio Gruber, la gran novedad en la lista de convocados de la selección peruana de Manuel Barreto, ha formado parte de importantes clubes alemanes en lo que va de su carrera futbolística.