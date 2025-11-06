0
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1
Lista de convocados de Perú para amistosos ante Rusia y Chile

¿Rechazó? Fabio Gruber deja imponente mensaje tras ser convocado a la selección peruana - FOTO

A través de sus redes sociales, el futbolista Fabio Gruber, una de las sorpresas en la lista de convocados de la selección peruana, dejó firme mensaje a seguidores.

Diego Medina
Fabio Gruber se pronunció tras ser convocado a la selección peruana.
Fabio Gruber se pronunció tras ser convocado a la selección peruana. | Instagram: Fabio Gruber
La selección peruana dio a conocer su lista de convocados para los amistosos internacionales ante Rusia y Chile. Una de las grandes novedades fue la inclusión de Fabio Gruber, defensa que juega en el Nuremberg de la Segunda División de Alemania y que a sus 23 años tendrá la primera experiencia de fecha FIFA.

Esta noticia sorprendió a millones de aficionados, quienes se preguntan sobre este futbolista que es dirigido por el máximo goleador de los Mundiales en la historia, Miroslav Klose. Este jugador, quien lo relacionan con Gianluca Lapadula por la máscara que usa en cada parte, impactó en su cuenta oficial de Instagram con inédito mensaje.

Selección peruana, Fabio Gruber

Publicación de Fabio Gruber en redes sociales.

Noticia en desarrollo...

