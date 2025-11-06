¡Confirmado! Defensor que fue convocado por Barreto jugará en Universitario en el 2026

Este jueves seis de noviembre se conoció la lista de convocados de Manuel Barreto para los amistosos que sostendrá la selección peruana ante Rusia y Chile. El estratega nacional interino decidió llamar a jóvenes talentos como sparrings.

Rafael Guzmán, joven defensor de Universitario, formará parte de la selección peruana como sparring. El central destaca por su habilidad para anticiparse a sus rivales y Barreto quiere que siga creciendo futbolísticamente, por ello, decidió incluirlo en la lista.

Gustavo Peralta contó en L1 MAX que Universitario confía en el talento de Rafael Guzmán y tiene un ambicioso plan para que el jugador de 17 años pueda consolidarse. Por ello, el cuadro crema decidió que forme parte de manera permanente en el equipo principal.

"Si hay una decisión de Universitario que Rafael Guzmán sea parte del primer equipo definitivamente y sostenido en el próximo año (2026)", explicó Peralta.

¿Hasta cuándo es el contrato de Rafael Guzmán con Universitario?

En Transfermarkt indican que el contrato de Rafael Guzmán con Universitario de Deportes es hasta finales del 2026. En este 2025 formó parte del equipo crema de la Liga 3, pero desde la próxima temporada estará en el plantel profesional.