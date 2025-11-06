- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Bolivia vs Italia
- Argentina vs Túnez
- Lista de convocados de Perú
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
¡Confirmado! Defensor que fue convocado por Barreto jugará en Universitario en el 2026
Confirman que destacado jugador, que fue convocado por Manuel Barreto para los amistosos ante Rusia y Chile, formará parte de Universitario en el 2026.
Este jueves seis de noviembre se conoció la lista de convocados de Manuel Barreto para los amistosos que sostendrá la selección peruana ante Rusia y Chile. El estratega nacional interino decidió llamar a jóvenes talentos como sparrings.
PUEDES VER: Rechazó oferta del exterior y confirmó que el 2026 jugará en Universitario: "Estoy feliz"
Rafael Guzmán, joven defensor de Universitario, formará parte de la selección peruana como sparring. El central destaca por su habilidad para anticiparse a sus rivales y Barreto quiere que siga creciendo futbolísticamente, por ello, decidió incluirlo en la lista.
Gustavo Peralta contó en L1 MAX que Universitario confía en el talento de Rafael Guzmán y tiene un ambicioso plan para que el jugador de 17 años pueda consolidarse. Por ello, el cuadro crema decidió que forme parte de manera permanente en el equipo principal.
"Si hay una decisión de Universitario que Rafael Guzmán sea parte del primer equipo definitivamente y sostenido en el próximo año (2026)", explicó Peralta.
¿Hasta cuándo es el contrato de Rafael Guzmán con Universitario?
En Transfermarkt indican que el contrato de Rafael Guzmán con Universitario de Deportes es hasta finales del 2026. En este 2025 formó parte del equipo crema de la Liga 3, pero desde la próxima temporada estará en el plantel profesional.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50