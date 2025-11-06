Reimond Manco opinó fuerte sobre la convocatoria de Fabio Gruber: "Lo mandaría al..."

Manuel Barreto soltó la lista de convocados a la selección peruana para los partidos ante Chile y Rusia de la fecha FIFA de noviembre. En ese sentido, una de las grandes novedades es Fabio Gruber, defensor del Núremberg de la Bundesliga 2 (Segunda División de Alemania) que buscará ganarse un puesto como titular en la Blanquirroja. Bajo esa premisa, Reimond Manco sorprendió con un fuerte comentario respecto al futbolista de 23 años.

PUEDES VER: Filtran fuerte motivo por el que Oliver Sonne no fue convocado a la selección peruana

El nacido en Augsburg fue llamado por primera vez al combinado nacional y es una gran oportunidad para que demuestre toda su jerarquía en el césped, sobre todo porque podría ser uno de los pilares defensivos a futuro. Por ello, uno de los grandes referentes que apoyó la noción de la 'Muñeca' por nominarlo fue el 'Rei', quien en el programa Línea de 5 brindó su opinión al respecto.

"Lo de Gruber está totalmente justificado. Ha jugado todos los partidos de titular este año en un equipo como el FC Núremberg, que es de mucha tradición en Alemania. Incluso, lo mandaría al ruedo. A jugadores con doble nacionalidad hay que asegurarlos porque se pueden arrepentir", precisó Reimond Manco, aprobando la decisión de Manuel Barreto en la selección peruana.

Recordemos que, si bien nació en Alemania, Fabio Gruber cuenta con raíces peruanas e incluso recientemente se confirmó que ya tiene el Documento Nacional de Identidad que lo hace un compatriota más, por lo que puede jugar para la Blanquirroja. Eso sí, hasta que no dispute un encuentro oficial seguirá siendo opción para vestir los colores de Alemania.

¿Cuál es el valor de Fabio Gruber?

Fabio Gruber actualmente tiene un valor de 1.50 millones de euros en el mercado de transferencias y es la cotización más elevada que ha alcanzado a lo largo de su carrera profesional. Asimismo, el central de la selección peruana podría aumentar ese precio si tiene buenas actuaciones en los siguientes meses.