¡Oficial! Selección peruana presentó su nueva camiseta: precios y dónde comprar

¡Oficial! Este miércoles 5 de noviembre, Adidas presentó el nuevo diseño que tendrá la camiseta de la selección peruana 2026, en dos estilos característicos. El primero está basado en la versión del jugador y también del hincha.

PUEDES VER: Lista de convocados de Barreto para partidos amistosos de Perú contra Chile y Rusia

Bajo el sello distintivo de "Authentic Licensed Product", la reconocida marca alemana anunció la indumentaria que lucirá la 'Blanquirroja' con miras a sus próximos partidos donde jugará de local. En esa línea resalta la innovación y algunos distintivos clásicos.