0
EN DIRECTO
Al Nassr vs. Goa con Cristiano Ronaldo
EN VIVO
Alianza Lima vs Los Chankas por la Liga 1

¡Oficial! Selección peruana presentó su nueva camiseta: precios y dónde comprar

Adidas lanzó oficialmente el nuevo diseño de la camiseta de la selección peruana 2026 en donde resalta la icónica franja roja. ¿Desde cuándo se podrá adquirir?

Solange Banchon
Adidas presentó en exclusiva el nuevo diseño de la camiseta de la selección peruana
Adidas presentó en exclusiva el nuevo diseño de la camiseta de la selección peruana | Adidas
COMPARTIR

¡Oficial! Este miércoles 5 de noviembre, Adidas presentó el nuevo diseño que tendrá la camiseta de la selección peruana 2026, en dos estilos característicos. El primero está basado en la versión del jugador y también del hincha.

Manuel Barrero alista la convocatoria de la selección peruana para la fecha FIFA de noviembre

PUEDES VER: Lista de convocados de Barreto para partidos amistosos de Perú contra Chile y Rusia

Bajo el sello distintivo de "Authentic Licensed Product", la reconocida marca alemana anunció la indumentaria que lucirá la 'Blanquirroja' con miras a sus próximos partidos donde jugará de local. En esa línea resalta la innovación y algunos distintivos clásicos.

libero.pe

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Lista de convocados de Barreto para partidos amistosos de Perú contra Chile y Rusia

  2. Alianza Lima contrató a 6 futbolistas para la Liga 1 2026: "Acaban de firmar"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano