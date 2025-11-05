- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Chankas vs Alianza Lima
- Brujas vs Barcelona
- Man City vs Dortmund
- Al Nassr vs Goa
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
¡Oficial! Selección peruana presentó su nueva camiseta: precios y dónde comprar
Adidas lanzó oficialmente el nuevo diseño de la camiseta de la selección peruana 2026 en donde resalta la icónica franja roja. ¿Desde cuándo se podrá adquirir?
¡Oficial! Este miércoles 5 de noviembre, Adidas presentó el nuevo diseño que tendrá la camiseta de la selección peruana 2026, en dos estilos característicos. El primero está basado en la versión del jugador y también del hincha.
Bajo el sello distintivo de "Authentic Licensed Product", la reconocida marca alemana anunció la indumentaria que lucirá la 'Blanquirroja' con miras a sus próximos partidos donde jugará de local. En esa línea resalta la innovación y algunos distintivos clásicos.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50