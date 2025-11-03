0
Bolívar vs Universitario de Vinto por la Liga Boliviana
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Filtran presunta camiseta de la selección peruana 2026: diseño genera polémica en redes - FOTO

Mediante el portal "Footy Headlines", se filtró la presunta camiseta de la selección peruana 2026. Dicho indumentaria comienza a generar una ola de comentarios en redes.

Diego Medina
Confirma el posible nuevo diseño de la camiseta de la selección peruana 2026.
Confirma el posible nuevo diseño de la camiseta de la selección peruana 2026. | Foto: FPF | Footy Headlines
En las últimas horas, las redes sociales han estallado ante la filtración de la presunta nueva camiseta de la selección peruana 2026. Dado que la marca deportiva Adidas quiere imponer un estilo en la Bicolor, el reconocido portal "Footy Headlines" no dudó en informar todos los detalles de esta indumentaria.

Filtran camiseta de la selección peruana 2026

Esta página web tiene un alto ratio de aciertos en cuanto a nuevos diseños de camisetas oficiales. De hecho, no solo indicó las novedades en cuanto a la Bicolor para el 2026, sino también en otros seleccionados como Japón, Hungría, Arabia Saudita, Venezuela y Suecia.

Haciendo énfasis en la 'Blanquirroja', se puede ver que la franja roja tiene un estilo incaico, con unas líneas y figuras míticas de nuestro antepasados. Asimismo, el escudo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se ubica en el centro de la camiseta, así como el logo Adidas que va sobre la insignia de la selección nacional.

Selección peruana

Parte delantera de la camiseta de la selección peruana 2026.

Con relación al espaldar, o parte trasera, se ve la franja de color rojo con las mismas figuras y trazos que de la zona frontal. Eso sí, se ve una tipografía que dice "Perú" en la parte superior central, lo que genera muchos comentarios en las diversas plataformas digitales. Si bien aún no es un hecho 100% confirmado por la FPF, hinchas ya comienzan a dar su postura ante este apuesta de Adidas.

Selección peruana

Espaldar de la camiseta de la selección peruana 2026. Foto: Footy Headlines.

Según informaciones emitidas por redes sociales, se estima que la selección peruana haga oficial su nuevo diseño luego de la fecha FIFA de noviembre. La idea es presentar esta innovadora propuesta a los hinchas para que la puedan adquirir a fines de este año 2025.

"La icónica faja peruana regresa, esta vez con un toque geométrico vanguardista. La camisa combina líneas modernas con elementos tradicionales integrados en la faja, dando como resultado el diseño más distintivo de la colección", informa el mencionado portal "Footy Headlines".

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

