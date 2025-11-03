Con Ben Brereton como figura, Chile anuncia su lista de convocados para amistoso ante Perú en Rusia

La selección chilena dio a conocer su lista de convocados para los partidos amistosos ante Perú y Rusia en la fecha FIFA de noviembre. El equipo que lidera Nicolás Córdova volverá a enfrentar a la Bicolor, pero ahora en suelo europeo en busca de armar un equipo que compita de cara al Mundial 2030.

Lista de convocados Chile: Fecha FIFA noviembre

ARQUEROS

Lawrence Vigouroux (Swansea City)

Thomas Gillier (CF Montreal)

Sebastián Mella (Huachipato)

DEFENSAS

Fabián Hormazabal (U de Chile)

Francisco Salinas (Coquimbo Unido)

Francisco Sierralta (Auxerre)

Iván Román (Atlético Mineiro)

Ian Garguez (Palestino)

Guillermo Maripán (Torino)

Benjamín Kuscevic (Fortaleza)

Gabriel Suazo (Sevilla)

Matías Sepúlveda (U de Chile)

MEDIOCAMPISTAS

Felipe Loyola (Independiente)

Marcelona Núñez (Ipswich Town)

Vicente Pizarro (Colo Colo)

Rodrigo Echeverría (León)

Ignacio Saavedra (PFC Sochi)

Javier Altamirano (U de Chile)

Lautaro Millán (Independiente)

Agustín Arce (Deportes Limache)

DELANTEROS

Darío Osorio (FC Midtjylland)

Maximiliano Gutiérrez (Huachipato)

Gonzalo Tapia (Sao Paulo)

Ben Brereton Díaz (Derby County)

Lucas Cepeda (Colo Colo)

Alexander Aravena (Gremio)

Convocados de Chile.

Novedades en la convocatoria Chile

Dentro de los jugadores en lista para la fecha FIFA de noviembre, se ve al portero Sebastián Mella, el defensa Ian Garguez y los volantes Agustín Arce y Lautaro Millán. Cada uno de ellos afrontaron el Mundial Sub 20, por lo que Nicolás Córdova apostará por ellos en el afán de verlos como proyección en 'La Roja'.

Chile vs Rusia: fecha y día confirmado

Las selecciones de Chile y Rusia se verán cara a cara en un amistoso internacional de fecha FIFA el sábado 15 de noviembre. De momento, ninguna de las federaciones ha confirmado el horario de este choque en suelo europeo.

Chile vs Perú: fecha, día y hora confirmada

El 'Clásico del Pacífico' entre Chile y Perú se llevará a cabo este martes 18 de noviembre a partir de las 11:00 hora peruana (16:00 horas GMT). Dicho encuentro tendrá como sede Sochi.