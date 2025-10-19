Horarios confirmados de los partidos amistosos de Perú vs. Rusia y Chile en noviembre

La selección peruana quiere culminar de manera decente este 2025 tras no conseguir la clasificación al Mundial 2026 y, bajo el mando del DT Manuel Barreto, tendrá dos partidos amistosos en noviembre frente a Rusia y Chile en el país europeo. La Bicolor irá en busca de una victoria que le permita afrontar con mucho más optimismo los desafíos del próximo año.

PUEDES VER: Bayern Múnich impacta al tomar drástica medida con Felipe Chávez tras su amargo debut con Perú

Desde hace algunos meses se dio a conocer que el combinado nacional iba a tener estos duelos de preparación, en los que utilizará a nuevos nombres con el fin de conformar un plante competitivo de cara al proceso eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo 2030. Sin embargo, el periodista Eduardo Combe anunció los horarios oficiales que tendrán los choques frente a los rusos y la 'Roja'.

Perú se enfrentará a Rusia y Chile en amistosos este mes de noviembre, Foto: Team Russia

Perú vs. Rusia: horario confirmado del partido

El primer amistoso de los dos que se jugarán en noviembre es el Perú vs. Rusia, que se verán las caras el miércoles 12 de noviembre en el Gazprom Arena de San Petersburgo a partir de las 08:00 de la noche hora local (12:00 del mediodía en territorio peruano).

México: 11:00 a. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 12:00 m.

Bolivia, Venezuela: 01:00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 01:00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 02:00 p. m.

Perú vs. Chile: horario confirmado del partido

Por su parte, el segundo amistoso será el que sostengan Perú vs. Chile, también en tierras rusas, pero seis días después, más precisamente el martes 18 de noviembre en el Stadion Fisht de Sochi, choque programado para comenzar a las 07:00 de la noche hora local (11:00 de la mañana de nuestro país).

México: 10:00 a. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 11:00 a. m.

Bolivia, Venezuela: 12:00 m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 12:00 m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 01:00 p. m.

¿Dónde ver los partidos amistosos de la selección peruana ante Rusia y Chile?

Es preciso señalar que los últimos amistosos de Perú este 2025 ante Rusia y Chile serán transmitidos EN VIVO a través de las pantallas de Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD de Movistar TV) en cable; y por América Televisión y ATV por señal abierta en todo el país. Asimismo, lo podrás ver vía streaming por América TV GO y Movistar TV App.

Manuel Barreto cierra su etapa como DT de Perú

Es preciso señalar que estos compromisos serán los últimos que dirigirá Manuel Barreto como director técnico de la selección peruana, pues solo asumió el cargo de manera interina. A partir del 2026 se sabrá quien comandará tácticamente los destinos de la Bicolor.