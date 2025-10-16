Se confirmó si Alexander Robertson será convocado por la selección peruana: "No puede..."

De la convocatoria de Alexander Robertson se ha hablado mucho en las últimas semanas. Su convocatoria con Australia impidió que el futbolista pueda recibir el llamado para jugar en la selección peruana en el amistoso contra Chile. Ahora, resulta que tampoco podría ser convocado para los siguientes partidos de la fecha FIFA en noviembre.

Alexander Robertson tiene 22 años, juega en el Cardiff City, es escocés con origen australiano y peruano, pero una lamentable noticia confirma que no podrá estar en la lista de convocados que anuncie Manuel Barreto para los partidos amistosos contra Rusia y Chile en noviembre.

Alexander Robertson no podrá ser convocado por Perú hasta 2026

Se tendrá que esperar un poco más para posiblemente ver a Alexander Robertson defender los colores de la Blanquirroja. En conversación con el programa 'Palabra de hincha', el scout Víctor Zaferson señaló que el motivo que le impediría jugar a Robertson por Perú este año sería la convocatoria que recibió por parte de la selección australiana.

"Para que Alexander Robertson pueda jugar por Perú, tiene que esperar hasta el próximo año. No puede estar para los convocados de Rusia. Por eso es que Manuel Barreto dijo que quieren conversar con él, no dijo jugar", sostuvo Víctor Zaferson sobre el futuro del jugador del Cardiff City en la selección peruana.

De acuerdo a lo que explicó el scouting, esto se debe a la regla que impuso la FIFA con el objetivo de que un jugador no tenga facilidad para jugar en cualquiera selección nacional en un corto plazo. En caso de eludirse esta norma, la FPF podría recibir una severa sanción.

"Según el reglamento, he preguntado a tres personas, y me han dicho que Robertson no puede jugar con Perú hasta junio de 2026. Eso es para evitar que los jugadores se cambien de países como si fueran toallas. Si en caso Robertson juega sin avisar, sancionan a la federación y al jugador", sostuvo en referencia a lo sucedido en México con Alejandro Zendejas.

¿Por qué no jugó Alexander Robertson por Perú?

Cuando se suponía que tendría la oportunidad de jugar para la selección de Perú, Alexander Robertson recibió la convocatoria de Australia; sin embargo, el jugador de 22 años no jugó ni un minuto ante Estados Unidos ni Canadá, los dos amistosos que tendría programado el equipo de Tony Popovic.