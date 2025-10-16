¿Alianza Lima o Universitario? La revelación de Felipe Chávez sobre su equipo peruano favorito

La selección peruana está atravesando un cambio generacional con miras de alcanzar la clasificación al próximo Mundial y entre las grandes figuras que recae esta responsabilidad, está Felipe Chávez, jugador de 18 años que juega en Alemania. A pesar de que se formó en el fútbol internacional, reveló que siente afinidad por un equipo de la Liga 1.

Felipe Chávez fue entrevistado por el área de prensa del Bayern Múnich donde habló de su experiencia en la selección peruana, cómo vivió su familia su debut en la Bicolor y sobre su manejo en la exposición pública. A su corta edad, el joven futbolista tiene las cosas claras y está concentrado en seguir destacando profesionalmente.

Felipe Chávez revela afinidad por equipo de fútbol peruano

Según contó Felipe Chávez, en la selección peruana hay un "ambiente genial" y que conocer a varios jugadores de categorías inferiores lo ayudó a acoplarse rápidamente; sin embargo, hubo una noche donde los recién llegados tenían que presentarse. "Podíamos elegir entre bailar y cantar. Elegí cantar porque bailar me resulta aún más difícil", explicó.

Para sorpresa de todos, Felipe Chávez cuenta que escogió un tema referente a Alianza Lima y esto se debe a que siente cercanía por los blanquiazules ya que es el equipo favorito de su padre. "Elegí una canción de Alianza Lima. Es el equipo favorito de mi padre, así que me sabía la letra. Por eso, algunos miembros del equipo me aplaudieron y otros me abuchearon, pero todo de forma divertida. Me llevé bien con todos", sostuvo.

Felipe Chávez y su cercanía con Alianza Lima.

Felipe Chávez y cómo vivió su debut con la selección peruana

El joven futbolista resaltó el apoyo de los hinchas en el estadio de Chile a pesar de que fueron visitantes y de tratarse de un partido amistoso. "El ambiente en el estadio fue espectacular, los hinchas no dejaron de cantar ni un minuto. Es muy especial compartir cancha con jugadores que ya enfrentaron a selecciones como Argentina o Brasil. El gol que recibimos en el descuento nos dolió bastante; queríamos ganar, pero así es el fútbol", indicó.

¿En dónde juega Felipe Chávez?

Felipe Chávez juega en el equipo del Bayern Múnich II, que es la filial del Bayern Múnich. Actualmente disputa la Regionalliga del fútbol alemán. Este 2025 tuvo la oportunidad de entrenar con el primer equipo y fue convocado para los amistosos de pretemporada.