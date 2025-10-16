¿Llega a Perú? En Ecuador piden la salida de Sebastián Beccacece: "Es insostenible"

La selección peruana sigue en búsqueda de un nuevo técnico para el camino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030 y la Copa América 2028. Sin embargo, hay diversos nombres que se vienen mencionando y uno de ellos es el del DT de Ecuador, Sebastián Beccacece, quien no es aceptado por la hinchada ecuatoriana en su totalidad.

Sebastián Beccacece es criticado en Ecuador por mal rendimiento de la selección nacional

A través de las redes sociales, diversos comentarios se hicieron presentes luego de los dos últimos partidos de la selección de Ecuador en la penúltima fecha FIFA ante México y Estados Unidos.

Ambos encuentros, el equipo que se prepara para disputar el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, no logró demostrar su mejor juego y solo consiguió empates de 1-1.

Tras ello, una página llamada Segmento Fútbol Ecuador hizo viral un duro comentario sobre el técnico de la selección tricolor, Sebastián Beccacece, a quien catalogó como insostenible debido a los malos resultados que no auguran un buen desempeño en la previa de la cita mundialista.

Sebastián Beccacece es criticado en Ecuador por mal rendimiento de la selección nacional en amistosos.

"Lo de Sebastián Beccacece en la Selección ya es INSOSTENIBLE. Habíamos tenido partidos malos, pero el de hoy fue realmente la confirmación de que los jugadores ya no le responden al entrenador, y se enredan con las decisiones insólitas que toma partido a partido. No hay un norte, un rumbo, una idea en la que se esté trabajando. Es salir a la cancha y que los jugadores traten de resolver", se puede leer.

Las palabras de este usuario en internet solo resaltan el bajo rendimiento que tiene la selección ecuatoriana al disputar los partidos de preparación para el mundial.

Además, dejó en claro que el equipo no tiene una idea de juego clara, que solamente Beccacece pone a los jugadores y ellos tienen que resolver el partido sin mayor preocupación del DT.