Felipe Chávez dio fuerte confesión tras jugar pocos minutos en su debut con Perú: "Dolió..."

La selección peruana sumó a un elemento de renombre con el debut de Felipe Chávez en el amistoso frente a Chile. Sin embargo, no todo salió como se esperaba, ya que el joven mediocampista tuvo escasa participación en el juego y sumó pocos minutos. Además, la 'Bicolor' terminó cayendo por 2-1. Ante ello, el volante sorprendió al revelar cómo se sintió tras este debut agridulce con la camiseta nacional.

¿Qué dijo Felipe Chávez tras su debut con Perú?

Luego de sumar sus primeros minutos con el equipo nacional, el joven talento de 18 años regresó a Alemania para sumarse a los trabajos con las menores del Bayern Múnich. En su llegada, fue entrevista por la prensa de club y reveló sus sensaciones por el gran momento futbolístico que viene atravesando.

En ese sentido, Felipe Chávez fue consultado por como vivió sus primeros minutos con la selección peruana en la derrota con Chile. Ante ello, el volante sorprendió al revelar que si bien estuvo emocionado de poder sumar sus primeros minutos a nivel internacional, la sensación en la cancha no fue la mejor, especialmente por la derrota sobre el final.

Felipe Chávez logró sumar sus primeros minutos con la selección peruana.

"Fue un sentimiento increíble, lo disfruté mucho. El ambiente en el estadio era fantástico. Los aficionados cantaron y tocaron los bombos durante todo el partido. Es muy divertido estar en el campo con jugadores que ya han jugado contra Argentina o Brasil. El gol que recibimos en el descuento nos dolió bastante; queríamos ganar, pero así es el fútbol", expresó el futbolista.

Cabe señalar que Felipe Chávez no logró gozar de grandes minutos en el campo, ya que apenas sumó 15 minutos en cancha. Además, ingresó en un momento del partido donde la selección chilena era la protagonista y Perú había perdido peso en el mediocampo.

Felipe Chávez valoró su momento con el Bayern Múnich

De igual manera, Felipe Chávez fue consultado por la situación actual que vive con el Bayern Múnich, club donde logró debutar con el primer equipo en un amistoso en la pretemporada. Al respecto, el volante se mostró entusiasmado por estos pasos en su carrera y elogió al cuadro alemán como "el mejor equipo del mundo".

Felipe Chávez viene destacando en las menores del Bayern Múnich.

"Los acontecimientos de los últimos meses me demuestran que voy por el buen camino y que sigo progresando. Quiero mejorar constantemente y estoy encantado con las oportunidades que me brinda el FC Bayern. Es un privilegio poder entrenar con el primer equipo y aprender del mejor equipo del mundo en la actualidad", añadió.

¿Cuánto vale Felipe Chávez?

De acuerdo con la data del portal internacional Transfermarkt, Felipe Chávez ha sufrido una impresionante revalorización en su valor de mercado, pasando de estar cotizado en 250 mil a inicios de años a valer actualmente 600 mil euros.