0
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y tabla del Clausura tras empate de Cusco FC

Rebagliati fue contundente sobre el bajo rendimiento de Felipe Chávez con Perú: "Frustrado..."

Diego Rebagliati analizó el rendimiento de Felipe Chávez en su debut con la selección peruana y no dudó en dejar una fuerte opinión sobre el juego del volante. ¿Qué dijo?

Angel Curo
Diego Rebagliati fue contundente sobre el bajo rendimiento de Felipe Chávez
Diego Rebagliati fue contundente sobre el bajo rendimiento de Felipe Chávez | Composición: Líbero
COMPARTIR

El debut de Felipe Chávez fue una de las principales novedades en la derrota de la selección peruana por 2-1 ante Chile. El volante ingresó en el segundo tiempo y disputó sus primeros minutos con la 'Bicolor'. Sin embargo, su estreno no fue el esperado, ya que tuvo poca participación en el juego. Ante ello, Diego Rebagliati no dudó en pronunciarse y analizar su rendimiento con firmeza.

Prensa chilena reveló el nombre del nuevo técnico de la selección peruana

PUEDES VER: Revelan el nombre del nuevo técnico que dirigirá a Perú en las Eliminatorias 2030, según prensa chilena

Diego Rebagliati opinó sobre el rendimiento de Felipe Chávez

Durante la última emisión del programa ‘Al Ángulo’, el periodista Diego Rebagliati analizó el desempeño del volante del Bayern Múnich en el amistoso ante Chile y explicó por qué no logró destacar como los hinchas esperaban.

Y es que, Felipe Chávez se mostró incómodo en el campo al no poder asociarse con sus compañeros, lo que provocó su escasa participación con el balón. En ese sentido, Rebagliati sostuvo que esto se debe a los hábitos de juego que el mediocampista tiene en su club, donde no se desplaza demasiado, y descartó los rumores de que sus compañeros no quisieron pasarle la pelota.

Video: Movistar Deportes

Creo que (Felipe) Chávez está acostumbrado a jugar en esa posición, sin moverse mucho, y la pelota le termina llegando. Probablemente, en esos 10 minutos del amistoso con la Selección Peruana, se vio un poco frustrado porque no lo encontraban, yo no creo esa estupidez de que no le quisieron pasar la pelota. Le costó generar espacios para mostrarse, expresó.

No obstante, Diego Rebagliati fue enfático al señalar que la escasa participación del joven volante no debe ser motivo para descartarlo de la selección peruana, pues considera que el futbolista irá adaptándose progresivamente al estilo de juego de la ‘Bicolor’ a medida que acumule más entrenamientos y minutos con el equipo nacional.

"Eso no lo descarta, simplemente estoy tratando de explicar lo que le pudo pasar, por los hábitos que tiene desarrollados en su equipo. Estos hábitos irá deconstruyendo en la medida que vaya entrenando más seguido con la selección y que sus compañeros lo vayan conociendo. Todo toma tiempo", añadió.

Felipe Chávez aumentó su valor de mercado

Tras su debut con la selección peruana, Felipe Chávez recibió una gran noticia para su carrera: su valor de mercado se triplicó. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el joven volante de 18 años pasó de estar tasado en 200 mil euros a alcanzar los 600 mil euros.

Cabe recalcar que esta cifra podría seguir aumentando, considerando su proyección, su desempeño en las divisiones menores del Bayern Múnich y su corta edad.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. ¡Fin del sueño! Alianza Lima empató 1-1 de visita en la Liga y se despidió del título nacional

  2. Sporting Cristal ganó 3-1 y quedó a cuatro partidos de ser campeón del Torneo Clausura de la Liga

  3. Partido Sporting Cristal vs Universitario en riesgo de no jugarse en el Nacional: ¿Qué pasó?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano