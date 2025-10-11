- Hoy:
Directivo de Bayern da rotundo concepto sobre Chávez tras debut con derrota ante Chile: "En su..."
Jochen Sauer, Director de Desarrollo Juvenil y Campus de Bayern Múnich no tardó en reaccionar al reciente estreno del volante Felipe Chávez en el amistoso ante Chile.
Felipe Chávez no tuvo en debut soñado ya que la selección peruana perdió 2-1 ante Chile en el amistoso internacional que se disputó en Santiago. Pese a ello, Manuel Barreto decidió darle minutos al prometedor jugador del Bayern Múnich de Alemania, y al finalizar el partido, un directivo del elenco europeo se pronunció al respecto.
Directivo de Bayern Múnich se refirió al estreno de Felipe Chávez con la selección peruana
Jochen Sauer, Director de Desarrollo Juvenil y Campus del cuadro 'Bávaro' no tardó en manifestar que quedó totalmente satisfecho con el reciente estreno del mediocampista de 18 años a su corta trayectoria profesional. En esa línea, aprovechó para elogiarlo y enviarle un mensaje de felicitación tras haberse mostrado con la camiseta de la 'Blanquirroja'.
"Estamos encantados de que 'Pippo' haya alcanzado este primer hito en su carrera a tan temprana edad y lo felicitamos por su debut", sostuvo la autoridad del conjunto alemán para la web oficial de Bayern Múnich.
Felipe Chávez hizo su ingreso en el amistoso internacional Perú vs Chile
El habilidoso mediocampista de raíces peruanas, hizo su ingreso al campo de juego en la parte final del compromiso por Jairo Concha. Aún así, no tuvo el tiempo necesario para mostrar todo su talento y se espera que nuevamente tenga la chance en el siguiente duelo amistoso de carácter internacional frente a Rusia.
Felipe Chávez debutó en la derrota de Perú ante la selección chilena/Foto: Captura Movistar Deportes
Felipe Chávez y sus números con Bayern Múnich esta temporada
Según las estadísticas, el popular 'Pippo' registra un total de 10 partidos con la mica del elenco 'Bávaro' entre la UEFA Youth League 2025/26 y la Regionalliga Bayern. Asimismo, 3 anotaciones y 2 asistencias de gol.
Valor en el mercado de Felipe Chávez
De acuerdo al prestigioso portal internacional Transfermarkt, Felipe Chávez permanece tasado hoy en día en 600 mil euros en el mercado de pases. Este valor viene siendo el más alto desde su debut profesional.
