Directivo de Bayern da rotundo concepto sobre Chávez tras debut con derrota ante Chile: "En su..."

Jochen Sauer, Director de Desarrollo Juvenil y Campus de Bayern Múnich no tardó en reaccionar al reciente estreno del volante Felipe Chávez en el amistoso ante Chile.

Solange Banchon
Felipe Chávez no tuvo en debut soñado ya que la selección peruana perdió 2-1 ante Chile en el amistoso internacional que se disputó en Santiago. Pese a ello, Manuel Barreto decidió darle minutos al prometedor jugador del Bayern Múnich de Alemania, y al finalizar el partido, un directivo del elenco europeo se pronunció al respecto.

Sebastián Miranda, DT de Chile, elogió a 2 seleccionados peruanos tras amistoso

Directivo de Bayern Múnich se refirió al estreno de Felipe Chávez con la selección peruana

Jochen Sauer, Director de Desarrollo Juvenil y Campus del cuadro 'Bávaro' no tardó en manifestar que quedó totalmente satisfecho con el reciente estreno del mediocampista de 18 años a su corta trayectoria profesional. En esa línea, aprovechó para elogiarlo y enviarle un mensaje de felicitación tras haberse mostrado con la camiseta de la 'Blanquirroja'.

"Estamos encantados de que 'Pippo' haya alcanzado este primer hito en su carrera a tan temprana edad y lo felicitamos por su debut", sostuvo la autoridad del conjunto alemán para la web oficial de Bayern Múnich.

Felipe Chávez hizo su ingreso en el amistoso internacional Perú vs Chile

El habilidoso mediocampista de raíces peruanas, hizo su ingreso al campo de juego en la parte final del compromiso por Jairo Concha. Aún así, no tuvo el tiempo necesario para mostrar todo su talento y se espera que nuevamente tenga la chance en el siguiente duelo amistoso de carácter internacional frente a Rusia.

Felipe Chávez

Felipe Chávez debutó en la derrota de Perú ante la selección chilena/Foto: Captura Movistar Deportes

Felipe Chávez y sus números con Bayern Múnich esta temporada

Según las estadísticas, el popular 'Pippo' registra un total de 10 partidos con la mica del elenco 'Bávaro' entre la UEFA Youth League 2025/26 y la Regionalliga Bayern. Asimismo, 3 anotaciones y 2 asistencias de gol.

Valor en el mercado de Felipe Chávez

De acuerdo al prestigioso portal internacional Transfermarkt, Felipe Chávez permanece tasado hoy en día en 600 mil euros en el mercado de pases. Este valor viene siendo el más alto desde su debut profesional.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

