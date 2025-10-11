Ben Brereton, figura de Chile, lanzó rotundo comentario tras vencer con su gol a Perú: "Es una..."

Chile se hizo fuerte en casa y logró vencer 2-1 a la selección peruana en un amistoso internacional por fecha FIFA desde el Estadio Bicentenario de La Florida. Ben Brereton fue autor del primer tanto de la 'Roja', por ello, finalizado el compromiso, el delantero dejó un potente mensaje. ¿Qué dijo?

Ben Brereton se pronunció tras triunfo de Chile sobre Perú

En medio de su algarabía por haberse quedado con la victoria, el futbolista chileno-británico destacó la importancia de haber convertido en un duelo clave como el 'Clásico del Pacífico'. Asimismo, decidió valorar de gran manera la actuación de sus compañeros.

"Muy feliz, siempre es una gran sensación anotar. Este es un nuevo equipo respecto al que llegué a la selección chilena y es muy importante la conexión que hemos hecho en el equipo. Venir acá es un disfrute y estamos felices por este triunfo. Lo necesitábamos", sostuvo Brereton en una entrevista para Chilevisión.

Ben Brereton firmó el empate 1-1 de Chile ante Perú

Bajo ese escenario, la actual figura de Derby County agradeció enormemente a los aficionados del país sureño por brindarles su respaldo, pese a haber sido un choque de preparación.

"Estoy realmente feliz, necesitábamos esa victoria hoy. Como puedes ver hoy, los hinchas han sido geniales. Obtenemos un gran apoyo en todos los lugares donde vamos. Los fans dan mucho amor al equipo", agregó.

Finalmente, Ben Brereton volvió a referirse al triunfo del combinado mapocho sobre la 'Bicolor', en la que fue clave para la remontada. "Lo apreciamos y estamos contentos de poder mostrar hoy y conseguir un par de goles, lo que fue muy bueno para el equipo", sentenció el atacante de 26 años. Cabe recordar que el centro delantero también regresó al gol tras dos años sin marcar con la 'Roja'.