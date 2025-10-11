0

Maxloren Castro dio fuerte opinión sobre Manuel Barreto tras derrota de Perú en Chile: "Es un..."

El extremo derecho de la selección peruana, Maxloren Castro no se guardó nada cuando se refirió a la labor del DT de la 'Bicolor', luego de caer 2-1 en Santiago.

Solange Banchon
Maxloren Castro y su mensaje sobre Manuel Barreto tras derrota de la selección peruana
La selección peruana sigue sin poder reencontrarse con el triunfo. Esta vez, al mando de Manuel Barreto como técnico interino, la 'Blanquirroja' cayó 2-1 contra Chile en Santiago en un amistoso internacional por fecha FIFA. Finalizado el encuentro, el atacante Maxloren Castro, lanzó un firme concepto sobre el estratega nacional.

Manuel Barreto dio sus impresiones de la derrota de Perú ante Chile en su debut como DT de la Bicolor.

¿Qué dijo Maxloren Castro sobre Manuel Barreto tras derrota de Perú?

Mediante una reciente entrevista con Movistar Deportes, el futbolista de Sporting Cristal fue consultado respecto a la labor del ex Universitario de Deportes, a lo que no dudó en agradecer la chance de tener minutos desde el arranque. A su vez, también habló del volante Felipe Chávez, quien es otra de las jóvenes figuras que hizo su debut con el 'equipo de todos'.

Maxloren Castro

Maxloren Castro fue titular en la derrota de Perú ante Chile

"Nos da la confianza para afrontar el partido de la mejor manera, y es un profesor que da las oportunidades a los chicos, como a mí y a Felipe (Chávez). Muy felices por ello", sostuvo el extremo derecho de 17 años.

Maxloren Castro fue titular en el amistoso de Perú vs Chile

Cabe recordar que, Maxloren Castro jugó desde el arranque del partido frente a la 'Roja' en Santiago. Sin embargo, sobre los 46 minutos de la segunda mitad fue sustituido y en su lugar ingresó Kenji Cabrera.

Números de Maxloren Castro tras la convocatoria en el Perú vs Chile

La 'joya' de Sporting Cristal recibió el llamado del DT interino Manuel Barreto a la selección peruana para el choque amistoso contra Chile tras su presente en el cuadro bajopontino, y como parte del recambio generacional de futbolistas.

En la actualidad, Castro registra oficialmente 29 duelos con los celestes entre la Liga 1 y Copa Libertadores 2025, que lo convierten en el jugador de mayor regularidad esta temporada. Además, en su cuenta personal también tiene 1 anotación, 5 asistencias y 1400 minutos.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

