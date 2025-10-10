Manuel Barreto dio fuerte comentario sobre Felipe Chávez tras su debut en Perú: "No ha sido..."

La selección peruana perdió 2-1 ante Chile en un amistoso internacional por fecha FIFA. A pesar de la derrota, este partido marcó el debut de cuatro jugadores con la bicolor, incluido Felipe Chávez, un volante que forma parte de las divisiones menores del Bayern de Múnich. En este sentido, el técnico interino Manuel Barreto fue quien se refirió al futbolista.

Manuel Barreto dio rotundo mensaje sobre Felipe Chávez tras su debut en la selección peruana

Los periodistas que estuvieron en la conferencia de prensa de Barreto le consultaron sobre el debut de Chávez en la selección peruana, además de pedirle su perspectiva sobre el rendimiento del jugador peruano-alemán ante Chile.

Video: Movistar Deportes

"Muy feliz de conocerlo y tenerlo acá. No ha sido fácil porque viene de tan lejos. Algunos han tenido pérdida de vuelo, complicaciones. El cambio de horario le ha afectado un poquito al inicio, pero luego ha mostrado muchas ganas, tiene mucha calidad", comenzó.

Las palabras de Manuel Barreto reflejan la confianza que tiene en Felipe Chávez al tenerlo cerca en los entrenamientos de la selección, dejando en claro que tiene mucho potencial, pero reveló que su adaptación al país le ha costado.

"Junto a Maxloren Castro hay dos jóvenes de 18 y 17 años que están jugando hoy y esperamos que con el tiempo, especialmente en sus clubes, sigan creciendo y participen en este proceso", continuó.

Además, el técnico interino de la selección nacional les dejó un mensaje a Chávez y al otro debutante, Maxloren Castro, pidiéndoles que continúen desempeñándose de manera destacada en sus respectivos clubes para poder crecer y ser convocados de forma constante al equipo peruano.