César Inga dio fuerte comentario sobre el desempeño de Perú en la derrota ante Chile: "Estos..."

Perú cayó contra Chile en Santiago. La bicolor se puso adelante en el marcador gracias al golazo de César Inga, pero en el segundo tiempo, Ben Brereton Díaz convirtió la igualdad para la 'Roja' y en la última jugada del Clásico de Pacífico, Matías Lazo intentó rechazar el balón, pero terminó anotando para el conjunto de Sebastián Miranda.

Tras finalizar el duelo, César Inga habló con Movistar Deportes. El jugador de Universitario se mostró feliz por su tanto y a pesar del resultado, resaltó el trabajo que realizaron sus compañeros. Aseguró que seguirán trabajando para cumplir con los objetivos.

"Me voy contento por el esfuerzo de mis compañeros. Somos un grupo que tiene hambre de gloria y vamos a seguir trabajando para lo que viene", señaló Inga.

Cuando le preguntaron qué le faltó al conjunto nacional para mantener la ventaja del resultado ante Chile, que contaba con jugadores de experiencia, que estuvieron en las últimas fechas de las Eliminatorias 2026.

"Yo creo que más atención. Estos partidos se ganan con detalles, tienes que estar bien concentrado los 90 minutos, hasta que no suene el silbato, debes seguir jugando", puntualizó el jugador de 23 años.

Miguel Araujo tranquilo por el nivel de sus compañeros

Miguel Araujo fue el capitán de Perú ante Chile. El defensor de Sporting Cristal puntualizó que la bicolor no merecería perder porque realizó un buen trabajo, pero esto es fútbol y deben seguir trabajando.

"Nos vamos con sensaciones algo injustas, esto es fútbol. Por momentos supimos manejar la pelota con este equipo nuevo, creo que lo hicimos bien. Con sensaciones raras, pero con mejoría", expresó Araujo.