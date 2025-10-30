Partidos de hoy, viernes 31 de octubre: programación, horarios y canales de TV

Programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 31 de octubre. Horarios y guía de canales para ver EN VIVO los compromisos. Alianza Lima tiene compromiso clave por la Liga 1. Además, tenemos acción en Bundesliga, Liga Profesional, Liga de Chile, Liga Ecuatoriana, etc.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Hora
|Partido
|Canal
|20:00
|Alianza Lima vs. Melgar
|L1 MAX y L1 Play
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Hora
|Partido
|Canal
|14:30
|Augsburgo vs. Borussia Dortmund
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Superliga de Dinamarca
|Hora
|Partido
|Canal
|12:00
|Copenhague vs. Fredericia
|L1
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:40
|Al Okhdood vs. Al Najma
|9:50
|Al Hilal vs. Al Shabab
|12:30
|Al Ettifaq vs. Al Hazem
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|San Lorenzo vs. Deportivo Riestra
|ESPN y Bet365
|19:15
|Instituto vs. Rosario Central
|ESPN y Bet365
|19:15
|Newell's vs. Unión Santa Fe
|TNT Sports Argentina y Bet365
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Always Ready vs. Guabirá
|17:00
|Bolívar vs. SA Bulo Bulo
|19:30
|Blooming vs. Aurora
Partidos de hoy por el Brasileirao B
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Atlético-GO vs. Paysandu
|Bet365
|17:00
|Coritiba vs CRB
|Bet365
|19:30
|Ferroviaria vs. Criciúma
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Chilena
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Audax vs. Cobresal
|Bet365 y MAX Chile
|15:30
|Deportes Iquique vs. La Serena
|Bet365 y MAX Chile
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Hora
|Partido
|Canal
|21:00
|Sporting San Jose vs. Herediano
|1xBet
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Delfín vs. Dep. Cuenca
|El Canal del Fútbol y Zapping
Partidos de hoy por la Championship
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Wrexham vs. Coventry
|Disney Plus
Partidos de hoy por la FA Cup
|Hora
|Partido
|Canal
|14:30
|Luton vs. Forest Green
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Necaxa vs Santos Laguna
|ViX
|22:00
|Atlético San Luis vs. Juárez
|Disney Plus y ViX
|22:05
|Puebla vs. Cruz Azul
|ViX
Partidos de hoy por la Liga de Países Bajos
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|PSV vs. Sittard
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Panamá
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Herrera vs. Atlético Nacional
|1xBet
|16:00
|Independiente vs. San Francisco
|1xBet
|16:00
|Varaguas vs. Deportivo Universitario
|1xBet
Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|General Caballero vs. Recoleta
|Bet365 y DirecTV
|18:00
|2 de Mayo vs. Atl. Tembetary
|Bet365 y DirecTV
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Wanderers vs. Boston River
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Zamora vs. Puerto Caballero
|18:30
|La Guaira vs Monagas
La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.