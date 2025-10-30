Partidos de hoy, viernes 31 de octubre: programación, horarios y canales de TV

0
Partidos EN VIVO que se realizarán HOY viernes 31 de octubre. Alianza Lima tiene duelo clave por la Liga 1, además hay acción en las principales ligas del mundo.

Jesús Yupanqui
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 31 de octubre
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 31 de octubre | FOTO: Composición
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 31 de octubre. Horarios y guía de canales para ver EN VIVO los compromisos. Alianza Lima tiene compromiso clave por la Liga 1. Además, tenemos acción en Bundesliga, Liga Profesional, Liga de Chile, Liga Ecuatoriana, etc.

Partidos de hoy por la Liga 1

HoraPartidoCanal
20:00Alianza Lima vs. MelgarL1 MAX y L1 Play

Partidos de hoy por la Bundesliga

HoraPartidoCanal
14:30Augsburgo vs. Borussia DortmundESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Superliga de Dinamarca

HoraPartidoCanal
12:00Copenhague vs. FredericiaL1

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
08:40Al Okhdood vs. Al Najma
9:50Al Hilal vs. Al Shabab
12:30Al Ettifaq vs. Al Hazem

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
17:00San Lorenzo vs. Deportivo RiestraESPN y Bet365
19:15Instituto vs. Rosario CentralESPN y Bet365
19:15Newell's vs. Unión Santa FeTNT Sports Argentina y Bet365

Partidos de hoy por la Copa Paceña

HorariosPartidosCanales
14:00Always Ready vs. Guabirá
17:00Bolívar vs. SA Bulo Bulo
19:30Blooming vs. Aurora

Partidos de hoy por el Brasileirao B

HorariosPartidosCanales
17:00Atlético-GO vs. PaysanduBet365
17:00Coritiba vs CRBBet365
19:30Ferroviaria vs. CriciúmaBet365

Partidos de hoy por la Liga Chilena

HorariosPartidosCanales
13:00Audax vs. CobresalBet365 y MAX Chile
15:30Deportes Iquique vs. La SerenaBet365 y MAX Chile

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HoraPartidoCanal
21:00Sporting San Jose vs. Herediano1xBet

Partidos de hoy por la Liga Pro

HoraPartidoCanal
19:00Delfín vs. Dep. CuencaEl Canal del Fútbol y Zapping

Partidos de hoy por la Championship

HoraPartidoCanal
15:00Wrexham vs. CoventryDisney Plus

Partidos de hoy por la FA Cup

HoraPartidoCanal
14:30Luton vs. Forest Green

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
20:00Necaxa vs Santos LagunaViX
22:00Atlético San Luis vs. JuárezDisney Plus y ViX
22:05Puebla vs. Cruz AzulViX

Partidos de hoy por la Liga de Países Bajos

HoraPartidoCanal
14:00PSV vs. SittardDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

HorariosPartidosCanales
16:00Herrera vs. Atlético Nacional1xBet
16:00Independiente vs. San Francisco1xBet
16:00Varaguas vs. Deportivo Universitario1xBet

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

HorariosPartidosCanales
15:30General Caballero vs. RecoletaBet365 y DirecTV
18:002 de Mayo vs. Atl. TembetaryBet365 y DirecTV

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HoraPartidoCanal
18:00Wanderers vs. Boston RiverDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HorariosPartidosCanales
16:30Zamora vs. Puerto Caballero
18:30La Guaira vs Monagas

La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.

