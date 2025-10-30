Alineaciones Alianza Lima vs. Melgar: el sorpresivo once de Gorosito para ganar en Matute

Alianza Lima vs. Melgar se ven las caras en un emocionante partido este viernes 31 de octubre por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos son rivales directos en la lucha por acceder al playoff de la Liga 1, por lo que no se guardarán nada con el objetivo de quedarse con los tres puntos en Matute. Revisa cuales serán las formaciones que preparan blanquiazules y rojinegros.

Posible alineación de Alianza Lima

Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Paolo Guerrero.

Alianza Lima tendrá una baja de consideración para recibir a Melgar en Matute. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima (3° con 24 puntos) tiene tres partidos para lograr quedarse con el segundo lugar del acumulado y el primero de ellos será contra otro de los candidatos a meterse a los playoffs. Ello hace que los 'Íntimos' estén en la obligación de quedarse con los tres puntos en su casa, cosa que se le ha complicado en la presente temporada.

Sabiendo que no contará con Pablo Ceppelini por suspensión, el DT Néstor Gorosito armó un once con lo mejor que tiene disponible. El encargado de reemplazar al uruguayo como volante mixto será Sergio Peña. Mientras tanto, la gran novedad es la presencia de Josué Estrada desde el arranque como lateral derecho en lugar del argentino Guillermo Enrique, quien no se encuentra lesionado, sino que su ausencia será por decisión técnica.

Además, el 'Pipo' le ha vuelto a retribuir la confianza a Paolo Guerrero para que sea la principal carta de gol, acompañando a Kevin Quevedo y Eryc Castillo en ataque; mientras que Hernán Barcos tendrá que esperar su oportunidad en el banco de suplentes. Asimismo, Alan Cantero se recuperó de una molestia muscular y fue convocado, por lo que podría tener minutos, si así lo considera el comando técnico victoriano.

Posible alineación de Melgar

Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel González, Nelson Cabanillas; Horacio Orzán, Walter Tandazo, Nicolás Quagliata, Cristian Bordacahar, Jhonny Vidales; Bernardo Cuesta.

Melgar buscará dar el batacazo en Matute y vencer a Alianza Lima para seguir con chances de luchar por ser Perú 2 en la Libertadores 2026. Foto: FBC Melgar

FBC Melgar (4° con 24 puntos) se juega la "final del mundo" ante los aliancistas ya que este será su último partido en la temporada regular, en la que necesita de una victoria para aumentar su diferencia sobre Sporting Cristal en el acumulado a cuatro puntos y esperar un milagro para meterse a los playoffs por clasificar a fase de grupos de la Copa Libertadores.

Juan Reynoso, estratega del cuadro rojinegro, no tiene margen de error y alista a su formación con sus principales figuras. Bernardo Cuesta apunta a ser delantero titular junto al goleador peruano de la Liga 1, Jhonny Vidales. Asimismo, Nicolás Quagliatta se perfila para ser el creador de jugadas en lugar de Tomás Martínez.