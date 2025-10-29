Melgar y los únicos resultados que necesita para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Uno de los clubes que desea clasificar a la Copa Libertadores 2026 es FBC Melgar. El camino parece sumamente complicado tras no tener un año regular, pero el equipo de Juan Reynoso agotará todas sus alternativas en su afán de quedar entre los cuatro primeros lugares del Acumulado.

Como se conoce, FBC Melgar aprovechó la derrota de Sporting Cristal ante Chankas para vencer a Sport Huancayo. De esta manera, los rojinegros se ubican parcialmente en la cuarta casilla del Acumulado, lo que les da pie a clasificar a los Playoffs para "Perú 2", y tener opción de jugar la fase de grupos del magno torneo Conmebol.

Acumulado de la Liga 1 2025: Melgar busca clasificación a Copa Libertadores

Así marcha la tabla a falta de tres jornadas para cerrar la Liga 1 2025:

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 33 44 78 2. Cusco FC 32 24 63 3. Alianza Lima 32 19 61 4. FBC Melgar 34 15 55 5. Sporting Cristal 32 18 54 6. Alianza Atlético 33 12 50 7. Deportivo Garcilaso 33 7 48

¿Qué resultados necesita Melgar para clasificar a la Copa Libertadores?

En primera instancia, es claro indicar que FBC Melgar solo afrontará un partido en las próximas tres jornadas del Torneo Clausura 2025. Esto, debido a que le corresponde su descanso por el calendario de Liga 1, y porque su choque ante Binacional quedó anulado por la expulsión del cuadro de Juliaca.

Es por ello, que está obligado a vencer sí o sí a Alianza Lima en Matute en el último partido de temporada (en caso no clasifique a los Playoffs). De esta manera, los arequipeños sacarán cuatro puntos de ventaja sobre Sporting Cristal, quien tiene nueve unidades en disputa ante cuadros de provincia y uno en Lima

Para ello, Melgar debe esperar que los celestes no sumen más de tres puntos ante los rivales que tendrá al frente como Comerciantes Unidos (visita), Cienciano (local) y Atlético Grau (visita).

Dado el presente de los 'rimenses' en el cierre del 2025, es una moneda al aire los marcadores que puedan conseguir los dirigidos por Paulo Autuori. Es por ello, que el conjunto 'Dominó' aguardará más tropiezos de los celestes para soñar con ese cuarto lugar en el Acumulado 2025.