0

Melgar y los únicos resultados que necesita para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Melgar quiere dejar fuera a Sporting Cristal de la Copa Libertadores 2026, por lo que necesita conseguir ciertos resultados en lo que resta del Torneo Clausura.

Diego Medina
Melgar se aferra a un milagro para clasificar a la Copa Libertadores 2026.
Melgar se aferra a un milagro para clasificar a la Copa Libertadores 2026. | Foto: X Melgar
COMPARTIR

Uno de los clubes que desea clasificar a la Copa Libertadores 2026 es FBC Melgar. El camino parece sumamente complicado tras no tener un año regular, pero el equipo de Juan Reynoso agotará todas sus alternativas en su afán de quedar entre los cuatro primeros lugares del Acumulado.

Tabla de posiciones Liga 1 2025 y Acumulado con la fecha 16 del Clausura

PUEDES VER: Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 y Clausura 2025: resultados de la fecha 16

Como se conoce, FBC Melgar aprovechó la derrota de Sporting Cristal ante Chankas para vencer a Sport Huancayo. De esta manera, los rojinegros se ubican parcialmente en la cuarta casilla del Acumulado, lo que les da pie a clasificar a los Playoffs para "Perú 2", y tener opción de jugar la fase de grupos del magno torneo Conmebol.

Acumulado de la Liga 1 2025: Melgar busca clasificación a Copa Libertadores

Así marcha la tabla a falta de tres jornadas para cerrar la Liga 1 2025:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario334478
2. Cusco FC322463
3. Alianza Lima321961
4. FBC Melgar341555
5. Sporting Cristal321854
6. Alianza Atlético331250
7. Deportivo Garcilaso33748

¿Qué resultados necesita Melgar para clasificar a la Copa Libertadores?

En primera instancia, es claro indicar que FBC Melgar solo afrontará un partido en las próximas tres jornadas del Torneo Clausura 2025. Esto, debido a que le corresponde su descanso por el calendario de Liga 1, y porque su choque ante Binacional quedó anulado por la expulsión del cuadro de Juliaca.

Es por ello, que está obligado a vencer sí o sí a Alianza Lima en Matute en el último partido de temporada (en caso no clasifique a los Playoffs). De esta manera, los arequipeños sacarán cuatro puntos de ventaja sobre Sporting Cristal, quien tiene nueve unidades en disputa ante cuadros de provincia y uno en Lima

Para ello, Melgar debe esperar que los celestes no sumen más de tres puntos ante los rivales que tendrá al frente como Comerciantes Unidos (visita), Cienciano (local) y Atlético Grau (visita).

Dado el presente de los 'rimenses' en el cierre del 2025, es una moneda al aire los marcadores que puedan conseguir los dirigidos por Paulo Autuori. Es por ello, que el conjunto 'Dominó' aguardará más tropiezos de los celestes para soñar con ese cuarto lugar en el Acumulado 2025.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Universitario va por el batacazo e intentará fichar a su verdugo extranjero de la temporada 2025

  2. Alianza Lima todavía no pierde el Torneo Clausura y se juega la vida el domingo en Matute

  3. Fabián Bustos dejó inesperada reflexión sobre su salida como DT de Universitario: "Fue un..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano